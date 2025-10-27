Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STM contradiz juiz e manda abrir ação penal contra coronel que acusou Mourão de corrupção

Estadão Conteúdo

O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu reverter a decisão de um juiz de primeira instância e aceitar a denúncia contra o coronel da reserva Rubens Pierrotti. A medida, unânime, atende ao pedido do Ministério Público Militar (MPM), que acusa o oficial de fazer comentários ofensivos e depreciativos às Forças Armadas.

Algumas declarações de Pierrotti ocorreram durante entrevistas sobre o livro "Diários da Caserna: Dossiê Smart - A história que o Exército quer riscar", de sua autoria. Na obra, ele acusa oficiais do alto escalão militar de corrupção, incluindo o ex-vice-presidente da República e atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Nas entrevistas citadas na denúncia, o coronel também comentou a tentativa de golpe de Estado comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Pierrotti, o plano não avançou por causa da "inépcia dos próprios militares".

"Enxergo a atitude do comandante do Exército e do Alto-Comando como uma atitude oportunista, muito mais do que o que está sendo vendido como legalista", afirmou o coronel em uma das manifestações.

Pierrotti também criticou o próprio STM, afirmando que o tribunal se tornou uma "unidade politizada". Diante das declarações, o MPM concluiu que o militar da reserva deve responder por dois crimes.

A decisão do STM reverte a da primeira instância, que havia rejeitado a denúncia. Na ocasião, o juiz entendeu que as restrições disciplinares aplicáveis aos militares da ativa não poderiam ser estendidas a um oficial da reserva.

"Não alcançando as ações o status material de delito, torna-se inviável o exercício da ação penal militar. Impõe-se, portanto, o não recebimento da denúncia", afirmou o magistrado na decisão inicial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STM

AÇÃO PENAL

RUBENS PIERROTTI

OFENSAS

FORÇAS ARMADAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Defesa diz que multa de R$ 126 mil deixaria general Heleno em 'situação de miséria'

27.10.25 22h48

Defesa de Paulo Sérgio diz que STF errou no somatório das penas e pede absolvição de general

27.10.25 22h48

Lula sobre indicação de Jorge Messias ao STF: 'Deixa eu chegar ao Brasil primeiro'

27.10.25 22h42

'Profundas injustiças' e cerceamento de defesa, dizem advogados de Bolsonaro em recurso ao STF

27.10.25 22h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Margem Equatorial

Senadores e deputados aprovam licença concedida pelo Ibama; veja a reação de cada parlamentar

Perfuração no bloco FZA-M-059, em águas profundas do Amapá, deve começar imediatamente, segundo a Petrobras

21.10.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda