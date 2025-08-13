Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebe 26 influenciadores digitais nesta quarta e quinta-feira, 13 e 14, em um evento que busca proporcionar uma "imersão sobre funcionamento da Justiça brasileira e do Estado Democrático de Direito". Entre os convidados, estão o ex-BBB Fred Nicácio, a youtuber de educação financeira Nath Finanças, e podcasters, como Deia Freitas, do Não Inviabilize.

De acordo com o Tribunal "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nas redes sociais, os criadores de conteúdo publicaram fotos da visita ao Tribunal e mostraram presentes que ganharam dos organizadores do evento - YouTube, OAB Nacional, Redes Cordiais, Associação dos Magistrados Brasileiros e STF. Entre os brindes, estão um exemplar da Constituição e meias.

O evento chamado "Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital" está em sua segunda edição e foi realizado pela primeira vez em agosto do ano passado. Neste ano, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, participam de rodas de conversa sobre temas como polarização, liberdade de expressão, inteligência artificial e combate à desinformação. Os participantes ainda terão um visita guiada no STF e vão acompanhar uma sessão no plenário da Corte.

Segundo o STF, a edição do ano passado "ampliou em 30% a imagem positiva do STF na imprensa, foi tema de mais de 400 conteúdos produzidos pelos influencers durante a sua realização e fomentou a criação de uma rede de apoio ao Tribunal". A Corte ainda afirma que o evento anterior permitiu alcançar um novo público e fez com que "mensagens-chave do Supremo cheguem a até 80% de não seguidores".

Confira os influenciadores convidados

@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino) @anaterra.oli (Anaterra Oliveira) @antoniotabet (Antonio Tabet) @beatrisbrantes (Beatris Brantes) @betaboechat (Beta Boechat) @umbipolar (Biel Braga) @cecilia.dassi (Cecília Dassi) @naoinviabilize (Deia Freitas) @frednicacio (Fred Nicácio) @afrocrente (Jackson Augusto) @jooj (Jooj Natu) @lailazaid (Laila Zaid) @luaxavier (Luana Xavier) @vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel) @mizaelsilv (Mizael Silva) @nandogald (Nando Gald) @nathfinancas (Nath Finanças) @pfranca (Pedro Henrique França) @braidsrafa (Rafa Xavier) @3palavrinhas (Reinaldo Heleno) @sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo) @profsaradovale (Sara do Vale) @oyurimarcal (Yuri Marçal)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/INFLUENCIADORES/EVENTO/JUSTIÇA/DEMOCRACIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro

A data e os nomes dos senadores que participarão da atividade ainda não foram informados

13.08.25 18h53

STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

13.08.25 18h13

política

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações

Além da linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas afetadas, o presidente também anunciou aumento de compras governamentais e adiamento de impostos

13.08.25 17h58

decisão

Marido de Carla Zambelli tem contas bloqueadas pela Justiça brasileira

Aginaldo, que iniciamente acompanhou a mulher na ida à Europa, está agora em Israel e não tem previsão de retorno ao Brasil

13.08.25 17h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

resposta ao tarifaço

Vereadores de Belém declaram Donald Trump 'persona non grata' na cidade

Votação gerou polêmica, com votos contrários e críticas de vereadores do PL

06.08.25 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda