Julgamento de ações sobre papel das redes sociais no combate à desinformação é marcado

Está marcado para o dia 17 de maio, o julgamento de três ações que podem definir a responsabilidade das redes sociais no monitoramento de conteúdo ofensivo. O julgamento foi marcado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber.

A definição vem na esteira das negociações no Congresso do chamado PL das Fake News. A ideia do Supremo é colocar em julgamento a validade dos pontos do Marco Civil da Internet.

Uma das ações discute a constitucionalidade de regra do Marco Civil da Internet que exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedores, hospedeiros de websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

Pela norma, estas empresas não precisam atuar de forma preventiva e imediata retirando conteúdos inadequados e podem ter de pagar indenizações por eventuais danos somente se receberam uma ordem da Justiça para tirar o conteúdo e não cumpriram.

O STF diz que os julgamentos destes casos podem ser uma saída para regulamentar a atuação das plataformas para o controle de desinformação e discursos de ódio, caso o Congresso não resolva o impasse diante do PL das Fake News.