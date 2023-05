Telegram dispara mensagem aos usuários contra PL das Fake News; políticos reagem

O aplicativo de mensagens Telegram disparou mensagens aos usuários, na própria plataforma, atacando o Projeto de Lei das Fake News, nesta terça-feira (9). De acordo com o texto, se aprovado, o PL vai "acabar com a liberdade de expressão”. Nas redes sociais, vários políticos manifestaram suas opiniões sobre a atitude da plataforma.

Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o Google e redes sociais retirassem do ar propagandas contra a proposta.

No corpo da mensagem enviada pelo Telegram, a plataforma orienta os usuários a falar com deputados e representantes políticos para impedir a aprovação do projeto.

“O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2639/2929, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos”, diz a mensagem.

“Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter que deixar de prestar serviços no Brasil”, prossegue apresentando uma série de argumentos contra o projeto.

No twitter, ministros e deputados reagiram à atitude da plataforma. Veja:

“URGENTE!!! O jogo sujo das bigtechs continua. Recebo denúncias de que o Telegram está disparando FAKE NEWS contra o PL 2630 para milhões de usuários. Essa campanha de mentiras NÃO VAI PROSPERAR. A Internet não é terra sem lei e a regulação é uma necessidade. PL 2630 SIM!”, afirmou Orlando Silva, relator do PL das Fakes News.

“Inacreditável! Telegram desrespeita as leis brasileiras e utiliza sua plataforma para fazer publicidade mentirosa contra o PL2630. As medidas legais serão tomadas. Empresa estrangeira nenhuma é maior que a soberania do nosso país”, lamentou o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta.

URGENTE! GRAVÍSSIMO! Depois do Google, agora é a vez do Telegram fazer campanha difamatória contra PL das Fake News e a C MARA DOS DEPUTADOS! Se o PL não for aprovado,ambientes como esse continuarão sendo utilizados para planejar assassinatos de crianças e professores em escolas”, escreveu o deputado federal André Janones.