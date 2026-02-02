Capa Jornal Amazônia
STF: Fachin abre Ano Judiciário 2026 e cobra ética da Corte

Com a presença de Lula, Fachin aborda polêmicas envolvendo Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e defende liberdade de imprensa

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Edson Fachin (Ester Vargas)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, abriu o Ano Judiciário 2026 nesta segunda-feira (2) com um discurso focado em diálogo e responsabilidade institucional. A cerimônia ocorre em meio a uma crise de imagem que atinge o Judiciário.

O evento contou com a presença do presidente Lula e dos chefes do Legislativo. Fachin enfatizou que o protagonismo da Corte traz ônus, e as escolhas dos magistrados impactam diretamente a legitimidade do Tribunal.

"Momentos de adversidade exigem mais do que discursos, pedem responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição", afirmou o ministro durante a solenidade.

O desafio do Código de Ética

A implementação de um Código de Ética é o ponto central nos bastidores do STF. Fachin tem atuado como mediador para superar resistências internas, especialmente após polêmicas envolvendo outros ministros da Corte.

  • Dias Toffoli: Foi alvo de críticas pela relatoria no caso que envolve o Banco Master e o Banco Central, além de questionamentos sobre viagens e relações pessoais.
  • Alexandre de Moraes: O desgaste aumentou após a divulgação de contratos de sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, com o grupo Master.

Apesar da maioria dos ministros ser favorável a novas regras de conduta, existe um impasse sobre a aprovação do texto devido ao ano eleitoral.

Balanço e defesa da imprensa

Fachin apresentou um balanço do período de férias forenses, destacando a análise de 4.463 processos durante o plantão. Este trabalho foi realizado em conjunto com o vice-presidente da Corte, Alexandre de Moraes.

Em um aceno à opinião pública e aos críticos, o presidente do STF reforçou que a liberdade de expressão e de imprensa são pilares democráticos. Ele declarou que "a crítica republicana não é uma ameaça à democracia", mas uma forma de oxigenar o debate público.

Autoridades presentes

A cerimônia de abertura do Ano Judiciário contou com a presença das seguintes autoridades:

  • Luiz Inácio Lula da Silva: Presidente da República
  • Edson Fachin: Presidente do STF
  • Davi Alcolumbre: Presidente do Senado
  • Hugo Motta: Presidente da Câmara
  • Paulo Gonet: Procurador-Geral da República

O ministro Luiz Fux foi a única ausência entre os magistrados da Corte, devido a um quadro de pneumonia.

