STF bloqueia R$ 835 mil do ministro das Comunicações em investigação de desvios na Codevasf

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 835 mil das contas do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A medida visa a facilitar a recuperação de valores supostamente desviados da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Juscelino Filho está sob investigação da Polícia Federal em um inquérito que apura desvios de emendas parlamentares relacionadas à Codevasf. No entanto, o ministro Barroso negou um pedido de mandado de busca e apreensão contra Juscelino Filho.

VEJA MAIS

O próprio ministro Barrosjusceo também é alvo das investigações. De acordo com informações apuradas pela apresentadora da CNN, Raquel Landim, Barroso tomou medidas apenas contra as pessoas em que havia elementos e indícios de crimes.

PF não consegue autorização para busca no apartamento funcional de Juscelino Filho

A Polícia Federal havia solicitado autorização para realizar uma busca no apartamento funcional de Juscelino Filho, a fim de apreender equipamentos, mas Asolicitação foi negada pelo STF devido à falta de elementos substanciais. Conforme a investigação avança, parece que o envolvimento de Juscelino Filho se limita à apresentação de emendas parlamentares.

A defesa de Juscelino Filho emitiu uma nota negando qualquer irregularidade.

“Toda atuação de Juscelino Filho, como parlamentar e ministro, tem sido pautada pelo interesse público e atendimento da população. É importante ressaltar que Juscelino Filho não foi alvo de buscas e que o inquérito servirá justamente para esclarecer os fatos e demonstrar que não houve qualquer irregularidade. Emendas parlamentares, vale dizer, são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional e Juscelino Filho segue à disposição, como sempre esteve, para prestar esclarecimentos às autoridades”, diz o comunicado.