Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF autoriza visita mensal de cabeleireira a Augusto Heleno em prisão domiciliar

Moraes também manteve a autorização permanente para visitas de familiares

Estadão Conteúdo
fonte

Heleno está em prisão domiciliar desde dezembro, após ser condenado a 21 anos de pena, com regime inicial fechado (Adriano Machado / Reuters)

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a entrada de uma cabeleireira na residência do general Augusto Heleno, que cumpre pena em prisão domiciliar humanitária. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes.

Pela decisão, a profissional poderá ir ao local uma vez por mês, em horário comercial, para prestar serviços pessoais ao condenado. A autorização foi assinada nesta segunda-feira, 19.

VEJA MAIS 

image Master: Fachin antecipa retorno a Brasília para conter desgaste do STF com condução de Toffoli
O foco das preocupações da presidência do tribunal recai sobre a manutenção de Dias Toffoli na relatoria e sobre o método de condução do caso

image STF torna ré mulher acusada de ofender e ameaçar Flávio Dino em voo comercial

Heleno está em prisão domiciliar desde dezembro, após ser condenado a 21 anos de pena, com regime inicial fechado. Apesar de cumprir a pena em casa, o ministro reforçou que o general continua sendo considerado pessoa privada de liberdade, o que impõe controle rígido sobre deslocamentos e visitas.

Na mesma decisão, Moraes também manteve a autorização permanente para visitas de familiares e permitiu que Heleno tenha acesso diário ao terraço do prédio onde mora para banho de sol e exercícios físicos, por até três horas.

Segundo o relator, qualquer visita, inclusive a da cabeleireira, deve respeitar as regras da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que limitam dias, horários e o número de pessoas autorizadas a entrar na residência.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi comunicada da decisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/AUGUSTO HELENO/PRISÃO DOMICILIAR

cabeleireira
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza visita de Tarcísio a Bolsonaro, nesta quinta, em prisão de Brasília

20.01.26 12h33

Abertura econômica

Haddad diz que governo Lula amplia abertura econômica diante de tensões globais

Segundo Haddad, a atual gestão reverteu o isolamento adotado no governo Jair Bolsonaro

20.01.26 12h27

Moraes nega parte de pedido da defesa sobre perícia médica de Bolsonaro

20.01.26 11h33

Visitas

STF autoriza visita mensal de cabeleireira a Augusto Heleno em prisão domiciliar

Moraes também manteve a autorização permanente para visitas de familiares

20.01.26 11h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda