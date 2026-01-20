STF autoriza visita mensal de cabeleireira a Augusto Heleno em prisão domiciliar

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a entrada de uma cabeleireira na residência do general Augusto Heleno, que cumpre pena em prisão domiciliar humanitária. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes.

Pela decisão, a profissional poderá ir ao local uma vez por mês, em horário comercial, para prestar serviços pessoais ao condenado. A autorização foi assinada nesta segunda-feira, 19.

Heleno está em prisão domiciliar desde dezembro, após ser condenado a 21 anos de pena, com regime inicial fechado. Apesar de cumprir a pena em casa, o ministro reforçou que o general continua sendo considerado pessoa privada de liberdade, o que impõe controle rígido sobre deslocamentos e visitas.

Na mesma decisão, Moraes também manteve a autorização permanente para visitas de familiares e permitiu que Heleno tenha acesso diário ao terraço do prédio onde mora para banho de sol e exercícios físicos, por até três horas.

Segundo o relator, qualquer visita, inclusive a da cabeleireira, deve respeitar as regras da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que limitam dias, horários e o número de pessoas autorizadas a entrar na residência.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi comunicada da decisão.