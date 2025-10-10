Capa Jornal Amazônia
Política

Política

'Sou contra ministro do STF se eternizar no cargo', diz Joaquim Barbosa

Barbosa foi relator do processo do mensalão e conduziu a condenação da maioria dos réus

Estadão Conteúdo
fonte

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, aposentado em 2014 aos 59 anos, defende que o tempo de mandato na Corte seja limitado a 12 anos. Para ele, é melhor para a instituição que os ministros não permaneçam no cargo até os 75 anos, idade obrigatória de aposentadoria.

"Eu me aposentei da função de ministro do STF por razões objetivas. Uma delas é o fato de que sou filosoficamente contra a eternização no cargo. Eu sempre achei que ministro deveria ficar no máximo 12 anos. É bom para a instituição", afirmou Barbosa ao Estadão.

Luís Roberto Barroso, ministro do STF, anunciou ontem que vai antecipar sua aposentadoria. Indicado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff (PT), ele deixa aos 67 anos o cargo que ocupou por mais de 12.

Motta também destacou o trabalho de Barroso no STF

O ex-ministro deu a declaração após o anúncio de aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, colega de Corte que também defendia tempo fixo de mandato antes de chegar ao Supremo. Barbosa, porém, não quis comentar a decisão de Barroso.

Barbosa foi relator do processo do mensalão e comandou a condenação da maioria dos réus do esquema de compra de votos de parlamentares no primeiro governo Lula. Durante o julgamento, ganhou destaque na imprensa nacional. Em 2018, filiou-se ao PSB, mas não chegou a se candidatar.

.
