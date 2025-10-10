R70: 'Gostaria de viver um pouco mais da vida que me resta', diz Luís Roberto Barroso

Estelionatário emocional

“Golpista do amor”, acusado de aplicar mais de 50 golpes em mulheres, é preso em Santos (SP).

Primeira remessa

Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol. Pará terá direito a 60 unidades.

TRABALHO

DESLOCAMENTO

O Pará tem dois municípios no ranking das cidades com mais de 100 mil habitantes e maior percentual de trabalhadores com deslocamento superior a duas horas: Itaituba, no oeste do Estado, onde o percentual chegou a 6,8%, e Abaetetuba, na região metropolitana, onde 5,2% afirmaram levar mais de duas horas para chegar ao local de trabalho. As informações foram divulgadas ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazem parte dos resultados preliminares da amostra do Censo Demográfico 2022. No Brasil, segundo o IBGE, 1,3 milhão de brasileiros levam mais de duas horas para chegar ao trabalho. No Pará, esse tempo de deslocamento afeta aproximadamente 61 mil pessoas. Em Belém, 54,7% das pessoas ocupadas levam até meia hora para chegar ao trabalho, 27,4% entre meia e uma hora, 16% mais de uma hora até duas e 2% gastam mais de duas horas.

FEIRA

LANÇAMENTO

A primeira feira de empreendedorismo jurídico da Região Norte, a Amazônia Law, que ocorrerá no segundo semestre de 2026, será oficialmente lançada na semana que vem, no dia 17, durante o Amazônia Summit Law, em Belém. O evento, promovido pela Escola Superior de Advocacia do Pará (ESA-PA), será realizado no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), das 15h às 20h, e reunirá especialistas e profissionais do direito para discutir inovação, sustentabilidade e o papel da advocacia no desenvolvimento da Amazônia. As inscrições estão disponíveis no site da ESA.

JOVENS

EMPREGO

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e a Associação Paraense de Supermercados (Aspas) renovaram parceria para a manutenção do programa Primeiro Ofício, que estimula a inserção de jovens no mercado de trabalho.

SELO

A iniciativa garante novas contratações e concede às empresas participantes o selo de “Empresa Cidadã”, em reconhecimento pelo compromisso social. A entrega dos certificados está prevista para o fim de 2025. O Primeiro Ofício é voltado a jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social, que estejam matriculados na rede pública de ensino ou em programas de bolsa integral. O contrato pode durar até dois anos, com capacitação teórica e prática nas empresas parceiras.

SEGUNDA

FACULTADA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) anunciou que na segunda-feira (13), pós-Círio, o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Executivo Estadual será facultado, em razão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Com a medida, segundo a Seplan, os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço para manter o atendimento à população. A prefeitura de Belém também publicou decreto facultando o ponto na segunda-feira. Na segunda do Recírio, dia 27, o ponto será facultado até as 12h, com expediente estendido até às 18h, e no dia 28, Dia do Servidor Público, o ponto será facultativo ao longo de todo o dia.

ARRASTÃO

RITUAL

O tradicional Arrastão do Círio 2025, promovido pelo Arraial do Pavulagem no sábado do Círio, contará, neste ano, com um ritual de abertura. Um barco-canoa vai simbolizar a travessia entre sonhos e responsabilidades, guiado por brinquedos de miriti e elementos da natureza. O Batalhão da Estrela apresenta performances com ritmos e tradições indígenas e quilombolas, celebrando a floresta e a cultura amazônica. A concentração começa às 9h30 no Boulevard da Gastronomia, e o cortejo segue até a praça Dom Pedro II.

TRASLADO

RECORDE

A Diretoria da Festa de Nazaré estima que, neste ano, 1,9 milhão de fiéis acompanharão a Trasladação na noite deste sábado em Belém. Antes da saída, às 16h30, será celebrada missa por dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, no altar instalado sobre um tablado em frente ao Colégio Gentil Bittencourt.

Em Poucas Linhas

► Inaugurado no último sábado (4), o Museu das Amazônias já recebeu mais de 10 mil visitantes.Neste fim de semana, o espaço abrirá em horário especial. No sábado (11), das 12h às 16h, e no domingo (12), das 14h às 20h. Na segunda-feira (13), não abrirá. No fim de semana de festividade do Círio de Nazaré 2025, o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, também funcionará em horário especial. Hoje e amanhã, o parque funciona das 6h às 17h. No domingo, 12, dia da grande procissão, ficará fechado para visitação.

► A vice-presidente executiva da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Marcella Novaes, esteve ontem no parlamento alemão. Em encontro com autoridades, representantes da indústria e especialistas falou sobre sustentabilidade e geração de empregos verdes no Pará.

► O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) promove, em parceria com a Cruz Vermelha, o projeto Círio 2025 de atendimento aos romeiros no Campus II, em Belém. A iniciativa tem como objetivo prestar assistência à saúde dos peregrinos durante o traslado oficial do Círio de Nazaré, com destino aos municípios de Ananindeua e Marituba. A partir das 7h serão oferecidos serviços como aferição de glicemia e pressão arterial, curativos nos pés, além de primeiros-socorros.

► Será lançado hoje, no auditório do Ministério Público Federal (MPF), em Belém, o Comitê de Mulheres Negras por Justiça Climática, uma frente de articulação política da Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver 2025.