O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo, escreveu Tarcísio no X

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 22, que é candidato à reeleição - frustrando, por tanto, esperanças de que o mandatário poderia disputar a presidência da República nas eleições deste ano 2026. Em seu perfil no X, Tarcísio ressaltou que "sempre irá trabalhar por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder".

Na mesma publicação, o governador disse ainda que "qualquer informação diferente" sobre sua situação - no caso, a candidatura a reeleição - "não passa de especulação".

Tarcísio também registrou que vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro - atualmente preso na Papudinha, em Brasília - na quinta da semana que vem. Ele afirmou que "é e será grato e leal a Bolsonaro" e destacou que vai "prestar o total apoio e solidariedade" durante a visita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/TARCÍSIO/VISITA/ADIAMENTO/EXPLICAÇÕES
