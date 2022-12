Sonia Guajajara (Psol-SP) será a ministra dos Povos Indígenas, diz Folha

A deputada federal eleita Sonia Guajajara (PSOL-SP) foi escolhida para ser a primeira ministra dos Povos Indígenas no Governo Lula, segundo informou o jornal Folha de São Paulo, na noite desta terça-feira (27), por meio do Twitter.

Segundo a Folha, o anúncio oficial deve ser feito por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos próximos dias, junto com o restante dos escolhidos para ocupar a Esplanada.

Sônia Guajajara foi um dos três nomes enviados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) como sugestões para o cargo mais alto da pasta, que será criada pelo próximo governo.

"Ela passou o Natal em sua aldeia e chegou nesta terça-feira (27) a Brasília, onde será convidada formalmente por Lula, provavelmente em um encontro pessoal —já houve conversas por telefone e ela aceitará o cargo. Na lista de cotados também estavam Joênia Wapichana, deputada federal não reeleita da Rede de Roraima, e o vereador de Caucaia (CE) Weibe Tapeba (PT)", diz o twitter da Folha.

Sonia Guajajara está na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. Ela tem ampla trajetória de ativismo indígena e é conhecida internacionalmente, por causa das dezenas de denúncias que já fez na Organização das Nações Unidas (ONU), no Parlamento Europeu e nas Conferências Mundiais do Clima (COP), de 2009 a 2021, sobre violações de direitos indígenas.

A indífena parlamentar é natural da Terra Indígena Araribóia, do povo Guajajara/Tentehar. Filha de pais analfabetos, aos 15 anos de idade, ela foi convidada para cursar o ensino médio no Estado de Minas Gerais. Após estes estudos, ela voltou para o Maranhão e, em 1991 ela se formou em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Em 2003, ela se formou em Enfermagem, também pela UEMA, em 2005, fez pós-graduação em Educação Especial.