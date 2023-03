Servidores do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc protestam contra suposto esvaziamento do órgão

Servidores do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizaram protesto, nesta segunda-feira (13), em frente à sede do órgão, que fica no bairro do Umarizal, em Belém, contra o suposto esvaziamento do Núcleo, que, segundo áudios que circulam pela Internet, estaria sofrendo com a transferência de profissionais para outros setores da Seduc, o que pode, segundo os relatos dos servidores, inviabilizar o atendimento ofertado no local para a população. Vestidos com roupas pretas e portando cartazes, os manifestantes chegaram a fechar uma das pistas em frente ao NEL, pedindo apoio à causa.

De acordo com um ofício que também circula pela internet, a Secretaria Adjunta de Ensino da Seduc teria convocado 67 servidores atualmente lotados no NEL para que se apresentassem à Secretaria, entre professores, assistentes administrativos e outros profissionais, a fim de serem redistribuídos por escolas da rede pública estadual.

“Assim, uma vez que devemos atender prioritariamente a escola e, ao mesmo tempo, zelar pela aplicação do recurso financeiro destinado a educação de forma racional e competente, é que estamos procedendo a reestruturação do atendimento formulado pelo Núcleo de Esporte e Lazer, priorizando a sala de aula, tudo em nome da supremacia do interesse público”, diz trecho do ofício, assinado pelo secretário adjunto de Ensino da Seduc, Patrick Tranjan.

A reportagem tenta contato com a organização do protesto e com a Seduc para saber mais detalhes.

