Sérgio Moro deve trocar Podemos por União Brasil e pode desistir da candidatura à Presidência

O pré-candidato do Podemos à Presidência em 2022, Sérgio Moro, está negociando sua transferência para o União Brasil, partido resultante da fusão entre DEM e PSL. As informações são do portal G1 Nacional.

No entanto, dirigentes do União Brasil que vieram do DEM, exigem que Moro abandone a disputa presidencial e concorra a outro cargo como o de deputado federal, por exemplo. Esses dirigentes falam, inclusive, que podem vetar Moro no partido se ele não desistir de tentar o Planalto.

O União Brasil já anunciou que tem pretensão de ter candidato próprio à Presidência (mas que não seria Moro) ou negociar com a chamada, terceira via, um apoio já em primeiro turno.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)