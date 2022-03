Doria desiste de deixar governo de SP para disputar candidatura presidencial

De acordo com o colunista Lauro Jardim, auxiliares mais próximos ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comunicaram na manhã desta quinta-feira (31) que o tucano irá desistir da candidatura à Presidência da República. As informações são do portal Extra.

O vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), foi informado sobre a possibilidade de Doria permanecer no comando do governo de São Paulo, o que o deixou bastante contrariado.

Caso a desistência do tucano se consolide, a decisão coloca em xeque a viabilidade da candidatura de Garcia ao Palácio dos Bandeirantes, tendo em vista que assumir o governo é peça fundamental da estratégia da candidatura do vice. O revés também significaria o descumprimento de um acordo político feito entre os dois políticos.

A renúncia do governador estava prevista para acontecer nesta quinta-feira (31) em encontro com prefeitos após o leilão de concessão dos parques Água Branca, Villa-Lobos e Cândido Portinari. No entanto, nesta manhã, Doria cancelou as agendas da manhã e manteve apenas o encontro com prefeitos.

Ainda segundo essa liderança, a manhã de hoje será de intensa troca de mensagens, ligações e reuniões entre tucanos e aliados em São Paulo, que estão confusos e tentam entender o novo cenário.

Madrugada intensa

Membros do União Brasil que ainda se mantinham como entusiastas da candidatura de Doria dentro do partido passaram a madrugada em reuniões para tentar reverter, ao menos, a desistência de Doria de renunciar ao governo paulista. Uma liderança do partido em São Paulo próxima a Rodrigo Garcia afirma que o vice-governador não está confortável em não assumir o governo do Estado.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)