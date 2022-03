Presidente Bolsonaro sinaliza que Braga Netto será seu vice nas eleições 2022

O atual ministro da Defesa, Walter Braga Netto, deve ser o vice na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de outubro deste ano, conforme indicações dada pelo próprio Presidente da República, durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira (21).

Sem dizer claramente quem será o vice na futura chapa, o presidente informou que o nome deverá ficar mais explícito após as alterações ministeriais que ocorrerão até o fim do mês e adiantou ele é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dos atuais ministros do governo, o general é o único oriundo da capital mineira.

Ainda de acordo com Bolsonaro, o atual vice-presidente, general Hamilton Mourão, vai disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

“A questão do vice: decidimos que não reconduziríamos o vice Mourão para disputar as eleições. Ele disputará, com o nosso apoio, o Senado pelo Rio Grande do Sul. Obviamente, vocês vão tomar conhecimento de quem vai ser meu vice pelas possíveis saídas de ministros agora, dia 31 de março. Eu não quero adiantar agora o nome dele, mas devemos ter um vice que não é para ajudar a ganhar a eleição, mas sim para governar o Brasil. Ganhar eleição é bem menos difícil do que governar. Hoje em dia, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele”, declarou.

Porém, ao ser questionado sobre o nome de Braga Netto, o presidente riu e deu mais duas dicas, dizendo que o escolhido “nasceu em Belo Horizonte e fez colégio militar”.