Senadores Paulo Rocha e Romário discutem no plenário do Senado: ‘Não bota o dedo na minha cara’

Os senadores Paulo Rocha (PT-PA) e Romário (PL-RJ) discutiram nesta quinta-feira (2), no Senado Federal, durante debate sobre a regulamentação das atividades dos profissionais de educação física.

Outros senadores precisaram apartar a briga, diante dos ânimos exaltados e dos palavrões ditos por Romário, que se ofendeu depois de Paulo Rocha ter apontado o dedo em riste para ele. ‘Não bota o dedo na minha cara’ - disse o ex-atleta, enquanto era afastado por Carlos Portinho (PL-RJ). Veja o vídeo da confusão:

Durante a sessão, a Casa Legislativa pautava um projeto de lei que regulamenta a atuação do Conselho Federal de Educação Física e os respectivos conselhos regionais.

Aprovada por 36 votos a 15, a matéria segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se sancionada, a Lei determina que professores de educação física de escolas públicas e privadas deverão se inscrever nos conselhos para exercer o magistério.

O senador Romário afirmou, em nota, que a discussão com o senador paraense foi iniciada porque “Paulo Rocha, ao invés de usar o microfone para um debate às claras, como deve ser, resolveu colocar o dedo em riste e vir em minha direção defender o seu ponto”.

“É legítimo que ele defenda sua posição, mas para isso há meios cordiais e públicos, dentro do regimento. Discussão é comum no parlamento, acontece. Não tenho nada contra o Senador Paulo Rocha e sempre buscarei o diálogo e o debate dentro das regras regimentais. Mas ninguém vai colocar o dedo na minha cara e muito menos achar que vai ganhar no grito. De resto é isso. Grande vitória da Educação física!", completou Romário.

Paulo Rocha se pronuncia

A assessoria do senador Paulo Rocha, também em nota, declarou que “a discussão ocorreu por um desentendimento no plenário”. “O senador Romário deu a entender que o PT estava contra a categoria dos profissionais de educação física, o que não é verdade”, disse a equipe do petista.