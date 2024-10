Senador Jader Barbalho completa 80 anos e recebe homenagem na Igreja de Sto. Alexandre em Belém

Um rito de Ação de Graças celebrou o aniversário de 80 anos do senador Jader Barbalho, do MDB, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém, no bairro da Cidade Velha, na noite desta quinta-feira (23/10). Com mais de 60 anos de vida pública ininterrupta – Jader Barbalho saiu do Paes de Carvalho para se tornar vereador de Belém, aos 23 anos, no ano de 1967, ele se tornou o político paraense com mais tempo de vida pública e o que mais acumulou cargos no Pará, da Câmara Municipal de Belém ao Senado Federal, passando pelo governo do Estado.

A trajetória longeva do senador como um homem resiliente e um líder nato, foram as definições mais recorrentes entre familiares e amigos próximos presentes na Igreja. Filhos, netos e bisnetos, liderados pelo governador Helder Barbalho e a primeira dama, Daniela; e pelo ministro das Cidades, Jader Filho e a esposa Laice Barbalho, assistiram a celebração solene, presidida pelo diácono Silvio VilaNova, que em sua preleção abordou a longevidade como uma benção.

"Os que chegam à longevidade são agraciados com a benção de Deus, porque muitos não têm essa felicidade”, afirmou o diácono Silvio Vilanova. "O homem que trilha nas veredas do Senhor, reconhece sua autoridade e sempre a honrará com dignidade, esse terá benção”, destacou o diácono.

Os irmãos do senador também estavam presentes, como as irmãs Lídia e Mara Lúcia e o irmão Leonel Barbalho. “Ele é mais que um irmão, é um ídolo, para mim”, disse Leonel, de 81 anos, o irmão mais velho do senador.

Jader Barbalho fez um discurso breve, ao final da celebração. Ele agradeceu a Deus pela vida pública e familiar, citando nominalmente os filhos, Helder, Jader, Giovana e Daniel, e, também destacou o privilégio de ter convivido coretos, de luta, como ele próprio se referiu ao político e advogado, Ulysses Guimarães (1916/19932), Tancredo Neves, Teotônio Vilela, também a Edison Lobão, esse último ex-ministro das Minas e Energia.

Senador observa lutas políticas e amizades

Missa de Ação de Graças celebra 80 anos de vida do senador Jader Barbalho

"São tantas as autoridades que estão aqui mas, para mim, a autoridade que preside é a da amizade”, disse ele, e olhando para o filho Helder, afirmou: 'autoridade do governador do Estado, conheço ele há muito tempo”, e todos sorriram junto na igreja, até ele completar: “eu só tenho a agradecer a Deus, e ao povo do Pará, principalmente, aos mais humildes que nunca me faltaram ao longo da minha vida. Quero agradecer pela minha caminhada. Hoje, os jornais destacavam que sou a liderança mais longeva do Estado do Pará. Fiz um balanço, e tenho mais longevidade na vida pública do que o Lauro Sodré, o Antônio Lemos e o Magalhães Barata, tantas figuras importantes na história deste Estado e eu agradeço a Deus”.

“E, agradeço o privilégio nesta missa de contar com a presença de José Dirceu, esse grande lutador de tantas lutas em favor do Brasil”, afirmou o senador paraense. José Dirceu também retribuiu o gesto de amizade. "É uma alegria estar aqui, muitas memórias me vêm à mente do Jader Barbalho. Uma longa trajetória tivemos em comum, a luta contra a ditadura pela democracia, a construção das frentes políticas que levaram às Diretas, à Constituinte, e toda a trajetória dele como governador e senador do Pará”, afirmou José Dirceu, ao lado da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou a alegria de comemorar os 80 anos do pai. “Como filho poder festejar a vida do meu pai, ver ele chegar aos 80 com história tão bonita, vitoriosa e tendo saúde para poder confraternizar com seus amigos e o povo do Pará. E, nós, filhos e família, que possamos agradecer por termos o privilégio de viver com alguém de tamanhas virtudes, que nos dá privilégio de convívio, que Deus nos permita ele entre nós”.

O neto do senador, Helder Filho, também falou da alegria de tê-lo como avô. “A felicidade é enorme pelos 80 anos do meu avô, figura histórica não somente para política paraense mas para o país, cenário latino, desde sua luta contra a ditadura, até sua luta em trazer a Amazônia para o centro nacional. É gratificante poder estar aqui e comemorar os 80 anos do meu avô”, disse o jovem.

O grupo musical Quórum executou músicas de câmera para a Catedral, com representantes do poder público e da iniciativa privada, como parlamentares José Priante (MDB), Airton Faleiro (PT), Elcione Barbalho, secretários estaduais do governo do Pará, como Jarbas Vasconcelos, da pasta de Direitos Humanos, deputados estaduais, como Iran Lima e Francisco de Melo, o Chicão. E, ainda, vereadores e prefeitos recém-eleitos, como Júnior Ferrari, e autoridades do Judiciário, como o desembargador do Trabalho aposentado Vicente Malheiros.