Missa celebrada em Belém nesta quinta comemora 80 anos do senador Jader Barbalho

Em homenagem aos 80 anos do senador paraense Jader Barbalho (MDB), será realizada, nesta quinta-feira (24), uma missa pelo seu aniversário, que é comemorado neste domingo (27). A cerimônia será às 19h, na Igreja de Santo Alexandre, localizada na Praça Frei Brandão, no bairro da Cidade Velha, em meio ao Complexo Feliz Lusitânia, em Belém.

Além da presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Cidades, Jader Filho, outras autoridades locais devem participar da missa de celebração. No sábado, será realizada uma festa em comemoração ao aniversário de Jader Barbalho.

Ao relembrar os 57 anos de vida política, Jader Barbalho reafirma o sentimento de gratidão pelas oportunidades de representar os paraenses. “Eu só tenho agradecer a Deus pela vida e agradecer ao povo do Pará, certo de que sempre foi profundamente solidário e generoso comigo, me dando oportunidade de ocupar todos os cargos [públicos].”

Trajetória

Nascido em 27 de outubro de 1944, na capital paraense, Jader Barbalho se formou em direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Na carreira política, seu primeiro cargo foi de vereador, exercendo mandato entre 1967 e 1971. Após isso, foi deputado estadual por um mandato, entre 1971 e 1975; deputado federal quatro vezes, de 1975 a 1979, de 1979 a 1983, de 2003 a 2007 e de 2007 a 2010.

Nesse período, também exerceu o cargo de governador do Pará por dois mandatos: de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994. Já na função de senador, Barbalho passou por três gestões: de 1995 a 2001, de 2011 a 2019 e de 2019 a 2027, cargo que ocupa atualmente.

Como líder, foi presidente nacional do PMDB (atual MDB), presidente regional do partido no Pará e líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e no Senado Federal. Também já foi presidente do Senado Federal. Ao longo da vida pública, recebeu inúmeras homenagens por meio de medalhas e plaquetas no Congresso Nacional.

Pessoalmente, Jader Barbalho é pai do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho (MDB). Os dois filhos são frutos do casamento que teve com a deputada federal Elcione Barbalho (MDB).