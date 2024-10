Aos 80 anos, Jader Barbalho revela se pretende se aposentar; veja o vídeo

O senador Jader Barbalho (MDB) completa 80 anos neste domingo (27), dos quais dedicou boa parte à carreira política. Ao longo dos 57 anos de atuação no Estado e com uma vasta experiência nos cargos do legislativo e do executivo estadual, Barbalho contou ao Grupo Liberal sobre os planos para o futuro e se pretende se aposentar.

Questionado se pretende disputar uma nova eleição ao fim do seu mandato, o político afirma que acredita em um processo de renovação política, no entanto, se declara disponível para continuar representando os paraenses.

"Eu não me sinto absolutamente cansado. Evidentemente, eu acho que na vida pública e na política deve haver um processo de renovação política. Eu, no momento, desejo cumprir este mandato até o final de 2026. Agora, se as circunstâncias da política e vida pública requisitarem a minha permanência, eu quero dizer que eu continuarei participando da vida pública do Pará e da vida pública do Brasil. Eu não me sinto absolutamente cansado e lembrando o meu pai: eu não sou um velho, eu sou um idoso, tenho idade, mas velho eu não sou”, declarou o senador.

Trajetória política

Na carreira política, seu primeiro cargo foi de vereador, exercendo mandato entre 1967 e 1971. Após isso, foi deputado estadual por um mandato, entre 1971 e 1975; deputado federal quatro vezes, de 1975 a 1979, de 1979 a 1983, de 2003 a 2007 e de 2007 a 2010.

Nesse período, também exerceu o cargo de governador do Pará por dois mandatos: de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994. Já na função de senador, Barbalho passou por três gestões: de 1995 a 2001, de 2011 a 2019 e de 2019 a 2027, cargo que ocupa atualmente.

Como líder, foi presidente nacional do PMDB (atual MDB), presidente regional do partido no Pará e líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e no Senado Federal. Também já foi presidente do Senado Federal. Ao longo da vida pública, recebeu inúmeras homenagens por meio de medalhas e plaquetas no Congresso Nacional.

Pessoalmente, Jader Barbalho é pai do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho (MDB). Os dois filhos são frutos do casamento que teve com a deputada federal Elcione Barbalho (MDB).