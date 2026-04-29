Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF

Uma derrota histórica. Pela primeira vez desde 1894, os senadores rejeitaram, nesta quarta-feira (29), uma indicação do presidente da República ao Supremo Tribundal Federal (STF). Com a rejeição, Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga no Supremo.

Messias foi rejeitado por 42 votos a 34 e uma abstenção. A votação foi secreta. O ministro de Lula precisava do apoio de ao menos 41 dos 81 senadores, a maioria absoluta.

Com a rejeição, a mensagem com a indicação de Messias foi arquivada e o presidente Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso no Supremo.