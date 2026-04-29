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Política

Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF

Rejeição teve 42 votos 34 e uma abstenção. A votação foi secreta.

O Liberal
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Jorge Messias passou por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado (STF) (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Uma derrota histórica. Pela primeira vez desde 1894, os senadores rejeitaram, nesta quarta-feira (29), uma indicação do presidente da República ao Supremo Tribundal Federal (STF). Com a rejeição, Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga no Supremo.

Messias foi rejeitado por 42 votos a 34 e uma abstenção. A votação foi secreta. O ministro de Lula precisava do apoio de ao menos 41 dos 81 senadores, a maioria absoluta.

Com a rejeição, a mensagem com a indicação de Messias foi arquivada e o presidente Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso no Supremo.

 

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