Senado Federal homenageia os 75 anos de 'O Liberal' em sessão especial

O Senado Federal realizou hoje, às 10h, uma sessão especial em homenagem aos 75 anos do jornal O Liberal. A sessão foi aprovada pelos senadores a partir de requerimento do senador Zequinha Marinho (PSC-PA), e foi transmitida ao vivo pelos canais do YouTube do Grupo Liberal e do Senado. A proposta teve o apoio dos senadores Luis Carlos Heinze (PP-RS), Wellington Fagundes (PL-MT), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Izalci Lucas (PSDB-DF), Giordano (MDB-SP) e da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS).

A justificativa do requerimento RQS 2214/2021, de Zequinha Marinho, destaca a história do órgão de comunicação. “O Liberal é o mais antigo jornal em circulação na imprensa paraense e, ao longo desses 75 anos, cresceu, adquiriu maturidade e potencializou a confiança e credibilidade junto à população. Tornou-se referência e sinônimo de boa mídia impressa, alargando fronteiras e mostrando a determinação de bem informar com qualidade e eficiência, seguindo as linhas editoriais mais modernas existentes”, declara.

Não é apenas um momento de divulgação do nosso trabalho, mas também de reconhecimento do Senado Federal, que é uma instituição secular, que trabalha com os grandes temas da sociedade" - Daniel Nardin, diretor de conteúdo do Grupo Liberal.

Zequinha Marinho afirma também que o jornal O Liberal acompanhou as inovações tecnológicas e sociais dos últimos anos, fazendo com que o grupo de comunicação siga conectado com os tempos atuais. “Com o advento tecnológico e os impactos provocados nos meios de informação, o jornal – antes, somente em versão impressa – ganhou as plataformas digitais, mantendo inabalável sua relevância social e o profundo respeito aos seus leitores e à sociedade. O Liberal tem sido protagonista do seu tempo, senhor de suas informações, lançando reflexões sobre os temas de impacto na sociedade. Com excelência, qualidade da escrita, aprofundamento dos temas, credibilidade e tradição, assume seu papel de contribuir para que o cidadão paraense reflita sobre os desafios, transformando o presente e construindo o futuro”, elogia o texto do requerimento.

(Márcio Nagano / O Liberal)

O diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Daniel Nardin, classifica com gratificante a homenagem dos senadores da República em alusão aos 75 anos do jornal O Liberal. “É uma grande oportunidade de levar para o cenário nacional um pouco do bom jornalismo, do trabalho que é feito de comunicação aqui na Amazônia pelo jornal O Liberal já há 75 anos. Não é apenas um momento de divulgação do nosso trabalho, mas também de reconhecimento do Senado Federal, que é uma instituição secular, que trabalha com os grandes temas da sociedade. Geralmente nós cobrimos o que acontece no Senado Federal e amanhã estaremos mostrando um pouco dessa história que nos orgulha muito e, principalmente, o vigor de continuar criando conteúdos novos, de estarmos alinhados em múltiplas plataformas e com o novo momento que a comunicação vive”, afirma.

Alepa

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) também vai realizar uma sessão especial para homenagear o jornal O Liberal. A realização do evento foi proposta pelo deputado Gustavo Sefer (PSD) e aprovada à unanimidade, durante a sessão ordinária do dia 16 de novembro. De acordo com o parlamentar que apresentou o projeto, a data da sessão ainda será marcada, mas a ideia é que ela seja realizada neste mês de novembro.

“Todos falam do grande visionário que foi o empresário Romulo Maiorana. De lá pra cá, é uma história que vem crescendo junto com o estado do Pará e hoje sem dúvida o Grupo Liberal está enraizado no dia a dia do paraense”, disse Gustavo Sefer, ao parabenizar todos os colaboradores do grupo, em nome da vice-presidente Rosângela Maiorana e do presidente executivo Ronaldo Maiorana.