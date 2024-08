Senado aprova projeto de lei que define compensações para desoneração da folha de pagamento

Em uma votação simbólica realizada nesta quarta-feira (20/8), o Senado Federal aprovou o projeto de lei (PL) nº 1.847/2024, que estabelece as fontes de recursos para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, bem como de municípios com até 156 mil habitantes. O texto agora será encaminhado à Câmara dos Deputados para análise. O texto prevê reoneração gradual a partir de 2025.

Apesar da aprovação, os senadores Magno Malta (PL-ES) e Flavio Bolsonaro (PL-RJ) registraram votos contrários ao projeto.

Anteriormente, o Congresso Nacional havia aprovado a prorrogação do benefício, mas esta foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em resposta, o Parlamento restabeleceu a medida, gerando um impasse que levou o governo federal a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). O STF então solicitou que Executivo e Legislativo buscassem um acordo.

As medidas compensatórias previstas no projeto incluem:

- Revisão das agências reguladoras no programa "Desenrola";

- Fiscalização rigorosa dos benefícios sociais pelo INSS;

- Repatriação de recursos do exterior;

- Resgate de valores esquecidos em bancos a partir do próximo ano e de depósitos judiciais não reclamados;

- Atualização do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT);

- Valorização de bens imóveis com base no valor de mercado;

- Limitação de benefícios fiscais concedidos a empresas.

O Ministério da Fazenda estima que, em 2024, a manutenção da desoneração da folha de pagamento gerará um custo de R$ 25 bilhões.