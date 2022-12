Senado aprova aumento de salário de presidente, vice, parlamentares e ministros

O projeto ainda define ajuda de custo a deputados e senadores ao valor do subsídio no início e no final do mandato.

O impacto estimado nas contas públicas é de R$ 107,4 milhões em 2023, R$ 23 milhões em 2024, R$ 22,8 milhões em 2025 e de R$ 25 milhões em 2026, conforme o relatório da própria proposta.