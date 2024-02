Secretário de Estado americano desembarca no Brasil para se reunir com Lula e participar do G20

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou em Brasília na noite desta terça-feira (20) para participar de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com ministros das Relações Exteriores que estarão no G20, no Rio de Janeiro. Às 20h30, a recepção do chefe da diplomacia dos EUA, em tapete vermelho, foi feita pelo representante do protocolo do Itamaraty, Orlando Timpone, pelo chefe do departamento da América do Norte do Itamaraty, Cristiano Figueiredo, e pela Embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley.

Uma reunião entre Lula e Blinken está marcada para a manhã desta quarta-feira (21), no Palácio do Planalto, na qual devem ser discutidas as questões bilaterais e globais entre Brasil e Estados Unidos. Em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel, o assunto também deve ser pautado na conversa entre o secretário americano e o presidente brasileiro, tendo em vista o papel de Blinken na negociação internacional pelo fim da guerra em Gaza.

Após ter comparado a atuação do exército israelense na Faixa de Gaza – que já provocou a morte de mais de 28 mil palestinos – com o Holocausto, que assassinou milhões de judeus na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra mundial, Lula foi declarado “persona non grata” pelo governo de Israel, até que se retrate. O governo brasileiro reagiu ao ato simbólico, solicitando o retorno de Frederico Meyer, embaixador em Israel, para o Brasil.

Ainda nesta quarta (21), Blinken deve embarcar para o Rio de Janeiro, onde participará de reuniões do G20. O evento reúne ministros das Relações Exteriores das maiores economias do mundo e, este ano, está sendo presidido pelo Brasil. A comitiva norte-americana também passará por Buenos Aires, onde o secretário de Estado americano se encontrará com o presidente da Argentina, Javier Milei.