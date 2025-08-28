Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Secretário da Receita: campanha de fake news sobre Pix favoreceu crime organizado

Estadão Conteúdo

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira, 28, que a onda de críticas e fake news nas redes sociais sobre a instrução normativa de fiscalização do Pix contribuiu para a ocorrência de lavagem de dinheiro e fraude por meio do sistema financeiro.

Em janeiro, o órgão baixou norma que estabelecia vigilância sobre transações da modalidade a partir de R$ 5 mil. A oposição ao governo rapidamente instrumentalizou politicamente a medida, que passou a chamar de "taxação do Pix".

Devido à forte repercussão negativa, o governo decidiu revogar a norma - que, segundo Barreirinhas, poderia ter evitado crimes. O principal artífice da campanha contra a instrução normativa foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) - que não foi citado pelo secretário.

A declaração de Barreirinhas ocorreu em coletiva de imprensa em São Paulo para o anúncio dos resultados da Operação Carbono Oculto, que cumpriu 200 mandados de busca e apreensão em dez Estados. O objetivo da ação, deflagrada nesta quinta-feira, 28, é desmantelar um esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis por organizações criminosas que transacionam dinheiro ilícito por fundos e fintechs.

"As operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. Mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras, no início do ano, ajudaram o crime organizado", comentou Barreirinhas.

O secretário cobrou a regulamentação das fintechs, de modo que haja mais transparência sobre suas operações.

Segundo o secretário, a Receita Federal, assim como o Ministério Público e a Polícia Federal, sabe que o crime organizado é muito financiado pela importação e comércio irregulares de combustíveis, cigarros, e jogos ilegais. "E todos nós sabemos também que no cerne de todas as operações aparecem as fintechs", disse o secretário.

De acordo com a Receita, os criminosos movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 por meio de fundos de investimento que detinham participações em empresas por meio das quais facções lavavam dinheiro de origem ilícita. (COLABORARAM EDUARDO LAGUNA E ELISA CALMON)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO CARBONO OCULTO

COMBUSTÍVEIS

RECEITA

BARREIRINHAS

PIX

FAKE NEWS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Secretário da Receita: campanha de fake news sobre Pix favoreceu crime organizado

28.08.25 22h48

Jair Renan é comparado a Tiririca por presidente da Câmara de Balneário Camboriú

28.08.25 22h38

Número 2 de Gonet arquiva pedido para investigar Gilmar por decisões a favor de Ednaldo na CBF

28.08.25 22h13

Foragidos, Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio participam de reunião remota na Câmara

28.08.25 21h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda