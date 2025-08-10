Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Secretária da Secir destaca propostas sustentáveis na Conferência Estadual para levar à COP 30

O evento irá dialogar com os temas que estarão em evidência na COP 30, como preservação ambiental, inclusão social e adaptação às mudanças climáticas

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Fernanda Paes, secretária da Secir (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Às vésperas de sediar, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém se prepara para receber outro evento de grande relevância: a 7ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada de 12 a 14 de agosto no Teatro Margarida Schivasappa. O encontro reunirá cerca de 600 participantes, entre representantes do poder público, movimentos sociais, setor empresarial, academia e organizações não governamentais, para debater políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano do Pará.

A pauta inclui saneamento, habitação, mobilidade, regularização fundiária e sustentabilidade ambiental. Para a secretária de Estado das Cidades e Integração Regional, Fernanda Paes, a proximidade das agendas aumenta o peso e a responsabilidade das propostas que serão formuladas para o futuro das cidades paraenses.

“Estamos com uma expectativa muito boa de levar, no ano da COP, propostas sustentáveis e inclusivas para a conferência nacional, buscando mais desenvolvimento, mais investimento para cá e mostrando para o Brasil e para o mundo o nosso Pará”, afirmou Paes.

Segundo a secretária, a pauta da conferência estadual já está orientada para dialogar diretamente com os temas que estarão em evidência na COP 30, como preservação ambiental, inclusão social e adaptação às mudanças climáticas. "A COP 30 é um evento global muito importante, e o Pará estará no centro das atenções do mundo inteiro. Nada melhor do que discutir a preservação da floresta embaixo das árvores dela, na terra onde vivem nossos ribeirinhos, povos indígenas e comunidades tradicionais, e onde se manifesta nossa rica cultura”, pontuou.

Fernanda Paes destacou ainda que o governo federal lançou recentemente um programa do PAC voltado para áreas rurais, com foco em microssistemas de abastecimento de água em regiões que sofrem com estiagem. No Pará, a Secretaria das Cidades vem elaborando projetos que associam essa necessidade a soluções ambientalmente responsáveis, como o uso de energia solar para evitar a dependência da rede elétrica e reduzir impactos ambientais. “São propostas sustentáveis que estamos levando, pensando realmente em como unir desenvolvimento urbano e preservação”, explicou.

A conferência estadual também é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para outubro. Nela, o Pará apresentará 20 propostas resultantes de debates realizados em mais de 100 municípios, garantindo que as especificidades e demandas locais estejam refletidas nas políticas públicas de alcance nacional.

Com a COP 30 às portas, a expectativa é que as discussões realizadas agora tenham repercussão direta não apenas nas políticas urbanas, mas também na forma como o Pará se apresentará ao mundo como exemplo de integração entre desenvolvimento e proteção ambiental. “Estamos trabalhando para mostrar que é possível pensar a cidade e a floresta juntas, garantindo qualidade de vida para a população e respeito ao meio ambiente”, concluiu Paes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

10.08.25 19h48

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

10.08.25 17h33

DIA DOS PAIS

Flávio Bolsonaro lamenta não poder postar foto com o pai neste domingo

No vídeo endereçado ao pai, o senador também lamenta que o pai não possa ver o vídeo.

10.08.25 16h58

ELEIÇÕES 2026

Kassab: Tarcísio pode ser o único nome de centro-direita para as eleições presidenciais

Na visão do ex-ministro, Tarcísio concorreria a uma pré-candidatura se houver um cenário favorável politicamente.

10.08.25 16h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda