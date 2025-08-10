Secretária da Secir destaca propostas sustentáveis na Conferência Estadual para levar à COP 30

Às vésperas de sediar, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém se prepara para receber outro evento de grande relevância: a 7ª Conferência Estadual das Cidades, que será realizada de 12 a 14 de agosto no Teatro Margarida Schivasappa. O encontro reunirá cerca de 600 participantes, entre representantes do poder público, movimentos sociais, setor empresarial, academia e organizações não governamentais, para debater políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano do Pará.

A pauta inclui saneamento, habitação, mobilidade, regularização fundiária e sustentabilidade ambiental. Para a secretária de Estado das Cidades e Integração Regional, Fernanda Paes, a proximidade das agendas aumenta o peso e a responsabilidade das propostas que serão formuladas para o futuro das cidades paraenses.

“Estamos com uma expectativa muito boa de levar, no ano da COP, propostas sustentáveis e inclusivas para a conferência nacional, buscando mais desenvolvimento, mais investimento para cá e mostrando para o Brasil e para o mundo o nosso Pará”, afirmou Paes.

Segundo a secretária, a pauta da conferência estadual já está orientada para dialogar diretamente com os temas que estarão em evidência na COP 30, como preservação ambiental, inclusão social e adaptação às mudanças climáticas. "A COP 30 é um evento global muito importante, e o Pará estará no centro das atenções do mundo inteiro. Nada melhor do que discutir a preservação da floresta embaixo das árvores dela, na terra onde vivem nossos ribeirinhos, povos indígenas e comunidades tradicionais, e onde se manifesta nossa rica cultura”, pontuou.

Fernanda Paes destacou ainda que o governo federal lançou recentemente um programa do PAC voltado para áreas rurais, com foco em microssistemas de abastecimento de água em regiões que sofrem com estiagem. No Pará, a Secretaria das Cidades vem elaborando projetos que associam essa necessidade a soluções ambientalmente responsáveis, como o uso de energia solar para evitar a dependência da rede elétrica e reduzir impactos ambientais. “São propostas sustentáveis que estamos levando, pensando realmente em como unir desenvolvimento urbano e preservação”, explicou.

A conferência estadual também é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, marcada para outubro. Nela, o Pará apresentará 20 propostas resultantes de debates realizados em mais de 100 municípios, garantindo que as especificidades e demandas locais estejam refletidas nas políticas públicas de alcance nacional.

Com a COP 30 às portas, a expectativa é que as discussões realizadas agora tenham repercussão direta não apenas nas políticas urbanas, mas também na forma como o Pará se apresentará ao mundo como exemplo de integração entre desenvolvimento e proteção ambiental. “Estamos trabalhando para mostrar que é possível pensar a cidade e a floresta juntas, garantindo qualidade de vida para a população e respeito ao meio ambiente”, concluiu Paes.