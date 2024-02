Sebastián Piñera salva passageiros antes de morrer: 'Saltem do helicóptero'

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morre aos 74 anos após um acidente de helicóptero na comuna de Lago Ranco, região de Los Ríos, mas conseguiu salvar três pessoas antes da tragédia. Piñera pilotava a aeronave, que caiu enquanto transportava a irmã, Magdalena, e dois outros passageiros, Ignacio e Bautista Guerrero.

O helicóptero começou a perder altitude próximo à casa do empresário José Cox, após o almoço entre Piñera e Cox. Ao notar o problema, Piñera tentou manobrar para que os passageiros pudessem saltar em segurança antes dele, orientando-os a saltar da aeronave antes de tentar fazê-lo.

"Se eu pular com vocês, o helicóptero cairá sobre todos nós", disse Piñera, segundo relatos de Magdalena Piñera.

Os três passageiros conseguiram nadar até a margem do lago, escapando da morte. No entanto, Piñera não conseguiu soltar seu cinto de segurança e acabou se afogando.

Uma possível causa do acidente ventilada pelos meios de comunicação locais sugere que uma das janelas do helicóptero estava entreaberta, embaçando o vidro e prejudicando a visibilidade. Piñera era um entusiasta da pilotagem de helicópteros desde 2004 e havia renovado recentemente sua licença para voar.

Da aprendizagem à tragédia

Sebastián Piñera, o ex-presidente do Chile, teve uma trajetória marcante na pilotagem de helicópteros, desde sua aprendizagem até os trágicos eventos de sua última viagem aérea. Em 2004, Piñera adquiriu sua licença para pilotar, após um extenso período de treinamento com o instrutor Alfonso Wenzel.

Em uma entrevista concedida em 2011 ao portal chileno Qué Pasa, seu instrutor relatou os desafios enfrentados durante o processo de ensino. Wenzel descreveu Piñera como alguém que não se encaixava no perfil típico de um piloto, destacando sua natureza empreendedora e destemida.

Para obter a licença de piloto privado de helicóptero, Piñera e seu sócio, o empresário Andrés Navarro, passaram por um rigoroso curso de formação, que incluiu horas teóricas e práticas. Juntos, eles adquiriram um helicóptero Robinson 44 para praticar e acumular experiência de voo.

No entanto, os horários tumultuados de Piñera frequentemente interferiam em suas aulas, gerando preocupações por parte do instrutor sobre a consistência de sua formação. Wenzel destacou a necessidade de reflexão e cautela na pilotagem, características que nem sempre eram evidentes no estilo de Piñera.

Apesar de sua paixão pela aviação, Piñera teve diversos conflitos envolvendo seus helicópteros ao longo dos anos. Em 2011, um incidente com um helicóptero da mesma marca, um Robinson 44, resultou em um pouso de emergência em uma rota regional nos arredores de Curanipe.