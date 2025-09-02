Capa Jornal Amazônia
Se condenarmos Cid, acabou instituto da delação premiada, afirma advogado de defesa

Pereira destacou Cid não tinha conhecimento sobre o plano para matar autoridades

Estadão Conteúdo
fonte

Tenente-coronel Mauro Cid firmou acordo de delação premiada no processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 (Geraldo Magela / Ag. Senado / Arquivo)

O advogado Jair Alves Pereira, que representa o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, afirmou nesta terça-feira, 2, que, se o ex-braço-direito do ex-presidente Jair Bolsonaro for condenado na ação penal da tentativa de golpe de Estado "acabou o instituto da delação premiada".

Na visão do advogado, não é justo o Estado, "depois de tudo", condenar Cid. "Depois de ele estar com cautelares diversas da prisão, afastado de suas funções, pediu baixa do Exército. E agora no final o Estado diz que não, realmente, tu me ajudou, tá tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o instituto da colaboração premiada. Ou ele vale, ou ele não vale", apontou.

Em sua sustentação oral, Pereira saiu em defesa de "escorregadas" de Cid. Indicou que não é exigível que um réu delator, que se expôs como o militar consiga "trazer detalhes" sem "contradição". "Não posso exigir, pelo abalo emocional, pressão. É uma coisa que a natureza autoriza que ele possa dar uma escorregada, mas jamais sem comprometer o acordo", indicou.

Pereira destacou Cid não tinha conhecimento sobre o plano para matar autoridades - conforme descoberto no bojo da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. "A vida dele seguia fora da ajudância de ordem e, na verdade, a ajudância de ordem só atrapalhou a vida do Cid, para ser bem sincero", indicou.

.
Se condenarmos Cid, acabou instituto da delação premiada, afirma advogado de defesa

Pereira destacou Cid não tinha conhecimento sobre o plano para matar autoridades

02.09.25 15h58

