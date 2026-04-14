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Política

Se Caiado ou qualquer governador precisar de recursos, não tem como não atender, diz Lula

A reunião foi fechada, mas o discurso de Lula foi gravado e divulgado à imprensa

Estadão Conteúdo
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Lula declarou a culinária paraense como "a melhor do mundo" (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 14, que "nunca" pensou em tratar governadores "partidariamente". Citou o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência e crítico do petista, e disse que se "qualquer governador precisar, ele tiver razão e o projeto for (viável), não tem como a gente não atender".

"Nunca na minha vida eu pensei em tratar o governador partidariamente. Minha função não é essa. Se um Caiado precisar, se qualquer governador precisar, ele tiver razão e o projeto for (viável), não tem como a gente não atender", afirmou.

A declaração foi dada em reunião com o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), para tratar de um crédito externo com garantia da União para o Estado. A reunião foi fechada, mas o discurso de Lula foi gravado e divulgado à imprensa.

"Quero dizer ao governador (Riedel) que quem sabe um dia esse nosso comportamento possa ensinar o Brasil ser um pouco mais republicano, porque, historicamente, umas partes do Brasil são mais atrasadas porque a política é tratada como coisa entre amigos", declarou.

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LULA/REUNIÃO/MS/EDUARDO RIEDEL/CRÉDITO
Política
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