Nunes Marques é eleito presidente do TSE
Mandato será de dois anos; posse está prevista para o fim de maio
O ministro Nunes Marques foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira (14/4). Ele terá o ministro André Mendonça como vice.
A eleição ocorreu na sede do TSE, em Brasília. Nunes Marques ficará à frente das eleições de outubro, em meio ao crescimento do uso de inteligência artificial (IA).
Nunes Marques ocupará a função da ministra Cármen Lúcia, que antecipou a saída da Corte para que o novo presidente pudesse ter mais tempo na condução das eleições deste ano.
Com a saída de Cármen, a terceira cadeira reservada ao Supremo Tribunal Federal (STF) passará a ser ocupada pelo ministro Dias Toffoli, que era substituto da magistrada.
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