Nunes Marques é eleito presidente do TSE

O ministro Nunes Marques foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira (14/4). Ele terá o ministro André Mendonça como vice.

A eleição ocorreu na sede do TSE, em Brasília. Nunes Marques ficará à frente das eleições de outubro, em meio ao crescimento do uso de inteligência artificial (IA).

Nunes Marques ocupará a função da ministra Cármen Lúcia, que antecipou a saída da Corte para que o novo presidente pudesse ter mais tempo na condução das eleições deste ano.

Com a saída de Cármen, a terceira cadeira reservada ao Supremo Tribunal Federal (STF) passará a ser ocupada pelo ministro Dias Toffoli, que era substituto da magistrada.