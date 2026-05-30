Cleber Rezende promete priorizar apoio à agricultura familiar e apoio a pequenos produtores

O novo superintendente da Agricultura e Pecuária no Pará, Cleber Rezende, afirmou que uma das prioridades da sua gestão será fortalecer a agricultura familiar e garantir mais apoio aos pequenos produtores rurais no estado.

Segundo ele, esse público enfrenta maiores dificuldades de acesso a tecnologia, assistência técnica e financiamento, o que exige maior presença do poder público para equilibrar as condições de produção no campo.

“O pequeno produtor tem mais dificuldade. Então nós temos que cumprir esse papel de garantir tecnologia, inovação, financiamento e assistência técnica para que ele tenha competitividade e maior produtividade”, afirmou.

Cleber destacou que o objetivo é permitir que agricultores familiares consigam produzir com mais qualidade e renda, mesmo em pequenas áreas de produção.

“Nós precisamos garantir que chegue tecnologia, inovação e financiamento para esses produtores, para que possam colocar suas áreas, por menor que sejam, no seu grau máximo de produção e qualidade”, disse.

A superintendência, segundo ele, deve atuar em articulação com cooperativas, sindicatos, associações e movimentos sociais do campo, fortalecendo redes de apoio à produção.

“Vamos buscar articular esse processo garantindo financiamento, assistência técnica e infraestrutura”, completou.

O gestor também citou o papel de programas de infraestrutura rural como apoio ao escoamento da produção e melhoria das condições de trabalho no interior do estado.