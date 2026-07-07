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Política

'Se até semana que vem Alcolumbre não avançar com 6x1, será inimigo', diz líder do PT

Caso proposta da jornada 6x1 não seja pautada, Alcolumbre será eleito "inimigo dos trabalhadores", declara Pedro Uczai

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado Federal Pedro Uczai (Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que o partido vai eleger como "inimigo" o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), caso o fim da escala 6x1 não avance até a semana que vem. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 7, em conversa com jornalistas no Congresso Nacional.

"Nesta semana, nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele mandar (a PEC) para a Comissão de Constituição e Justiça. Se até a semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de (Constituição e) Justiça, nós vamos elegê-lo como inimigo também", declarou Uczai.

O petista acrescentou: "Inimigo dos trabalhadores e da pauta". A PEC da escala 6x1 já foi aprovada pela Câmara e está há um mês parada no Senado.

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Palavras-chave

6X1/JORNADA/PEC/SENADO/ALCOLUMBRE/UCZAI/PRESSÃO
Política
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