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Política

Kassab diz que Trump hostiliza o Brasil e Família Bolsonaro segue mostrando intimidade a ele

Gilberto Kassab afirmou que a postura do senador Flávio Bolsonaro com os EUA em relação às tarifas prejudica o grupo

Estadão Conteúdo
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Gilberto Kassab (Arquivo / Governo do Estado de São Paulo)

O pré-candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado e líder do PSD, Gilberto Kassab, criticou nesta terça-feira, 7, a atuação de Flávio Bolsonaro (PL) e de sua família junto ao governo Donald Trump, nos Estados Unidos. Para o dirigente partidário, as tarifas ajudaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a "renascer" nas pesquisas eleitorais.

"Acho que eles erram muito quando fazem questão de transmitir a influência que têm junto ao governo Trump", disse Kassab. "Se tem um presidente que nos hostiliza e a família Bolsonaro é solidária, mostra proximidade, intimidade, isso gera um desgaste, sim, ao Flávio, com certeza."

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Em entrevista ao portal UOL, Kassab avaliou que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro errou ao se associar, já no primeiro momento, ao tarifaço anunciado em julho de 2025. Segundo o dirigente do PSD, a declaração do deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro de que teria pedido a medida prejudicou a relação do grupo com os brasileiros e teve forte impacto na opinião pública.

Para Kassab, Lula, que enfrentava dificuldades nas pesquisas de aprovação do governo, aproveitou o episódio para retomar força com o discurso da soberania nacional. "Teve a oportunidade de renascer com o discurso correto da soberania. Então, acho que a família tratou muito mal esse tema, continua tratando", disse.

O dirigente também criticou a carta enviada por Flávio ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), na qual o senador pediu que a decisão sobre a tarifa de 25% contra o Brasil fosse adiada para depois das eleições de outubro. Nesta terça-feira, Flávio participa de audiência em Washington e afirmou que as tarifas sobre produtos brasileiros vêm sendo exploradas politicamente pelo governo Lula.

"Ainda recentemente, a carta do Flávio ao presidente dos Estados Unidos é uma carta estranha, não é? Quase que pedindo bênção. É uma carta estranha", afirmou Kassab. "Acredito que esteja atrapalhando bastante os candidatos da família Bolsonaro."

Kassab foi anunciado como vice de Caiado na quarta-feira, 1.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/KASSAB/CR[ITICAS/FLÁVIO BOLSONARO
Política
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