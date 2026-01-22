Capa Jornal Amazônia
Saída de Camilo do MEC pode virar 'fantasma' para Elmano, diz Cid Gomes sobre disputa no Ceará

Na avaliação do senador, o ex-governador passaria a atuar como uma "sombra" na disputa, com potencial de esvaziar o protagonismo do atual chefe do Executivo estadual

Estadão Conteúdo
fonte

Cid Gomes (Arquivo / Geraldo Magela / Agência Senado)

O senador Cid Gomes (PSB-CE) avalia que uma eventual saída de Camilo Santana (PT-CE) do Ministério da Educação (MEC) para apoiar a candidatura do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pode ser "terrível" para o próprio Elmano. Na avaliação do senador, o ex-governador passaria a atuar como uma "sombra" na disputa, com potencial de esvaziar o protagonismo do atual chefe do Executivo estadual.

Camilo deve deixar o ministério para se dedicar às campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Elmano no Estado. Para Cid, porém, a movimentação pode agravar a situação do governador.

"Se ele sair, isso é terrível para o Elmano. O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado; ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma", afirmou Cid ao jornal Folha de S.Paulo.

O debate ocorre em um momento de pressão eleitoral para o Palácio da Abolição. Levantamento Ipsos-Ipec, realizado entre 13 e 16 de dezembro de 2025, com 800 entrevistas e margem de erro de três pontos percentuais, mostra o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) liderando a disputa pelo governo do Ceará, com 44% das intenções de voto, contra 34% de Elmano. Apesar disso, a aprovação da gestão do governador chega a 59%, segundo o mesmo estudo.

Camilo venceu o governo do Ceará em 2014 e foi reeleito em 2018 no primeiro turno com 79,96% dos votos e, em 2022, elegeu-se senador da República com quase 70% dos votos.

ELEIÇÕES 2026/CEARÁ/GOVERNADOR/ELMANO DE FREITAS/APOIO/CAMILO SANTANA/CRÍTICAS/CID GOMES
