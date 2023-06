Saiba quem é Luiz Fernando Corrêa, novo diretor-geral da Abin

Luiz Fernando Corrêa foi nomeado como diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nesta terça-feira (30), após publicação no Diário Oficial da União. O cargo estava vago há mais de um ano, quando Alexandre Ramagem deixou o posto para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

A indicação de Corrêa à vaga dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março. Ele foi aprovado em sabatina pelo Senado no último dia 17, com 43 votos favoráveis, cinco contrários e duas abstenções. Porém, mesmo antes de ser nomeado, Luiz Fernando já as decisões da Abin, que é o principal órgão de inteligência do país.

Quem é o novo diretor?

Luiz Fernando Corrêa tem 64 anos e foi diretor-geral da Polícia Federal (PF) no segundo mandato de Lula (2007-2010). Além disso, ele é delegado federal aposentado. Na primeira gestão do petista, momento em que a Força Nacional foi criada, ele exerceu o cargo de secretário nacional de Segurança Pública.

Corrêa também foi responsável pela segurança das Olimpíadas de 2016, que foram disputadas no Rio de Janeiro. Em 2012, após ter sido alvo de uma ação do Ministério Público Federal (MPF) por suspeitas de irregularidades nos Jogos Pan-Americanos de 2007, ele deixou o cargo. A ação foi arquivada e Luiz voltou a assumir a função de secretário nacional.

Corrêa dirigiu a PF em um de seus momentos mais conturbados. A corporação foi criticada e questionada por membros do Judiciário e do governo por supostos excessos, como os que teriam ocorrido na Operação Satiagraha, em 2008, que prendeu, entre outros, o banqueiro Daniel Dantas.

Cargos que o novo diretor-geral da Abin já ocupou ao longo da carreira

→ Chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (1996 a 2001).

→ Delegado regional de Polícia da Superintendência da PF no Distrito Federal (2001 a 2003).

→ Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (2003 a 2007). Neste cargo, ajudou a aprimorar o Sistema Infoseg (rede integrada de base de dados).

→ Diretor-geral da Polícia Federal (2007 a 2011).

→ Coordenou atividade de inteligência da Missão Especial de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo em 2002 e, na mesma linha, no Rio de Janeiro, a Missão Suporte em 2003.