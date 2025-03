Saiba quais vereadores vão presidir as comissões da Câmara Municipal de Belém

A Câmara Municipal de Belém está realizando a instalação das Comissões Permanentes para o biênio 2025/2026. Pelo menos 11 delas já foram definidas, com nomes dos presidentes, vices e demais membros divulgados no site do Poder Legislativo do município.

Entre as comissões instaladas, estão as duas mais importantes da Casa de Leis: Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis e Comissão de Economia e Finanças. A primeira delas é responsável pela análise da constitucionalidade, legalidade e teor regimental das propostas protocoladas na Câmara.

O deputado Roni Gás, do MDB, é quem irá presidir a Comissão de Justiça, que terá como vice-presidente André Martha (PSD). Também farão parte como membros titulares do colegiados os vereadores Michell Durans (PSB), Vitor Sales (União) e Nay Barbalho (PP).

Já a Comissão de Finanças será presidida por Renan Normando (MDB). Neia Marques (PT) é a vice-presidente. Os demais membros são: Lulu das Comunidades (PSDB), Augusto Santos (REPUBLICANOS), Pastora Salete (PSD). Essa comissão deve analisar e emitir pareceres sobre projetos de lei relacionados a finanças e orçamento, devendo assegurar a gestão responsável das finanças e que o orçamento atenda aos interesses da população.

Conforme portaria publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de Belém em 20 de janeiro de 2025, o Poder Legislativo da capital paraense tem 28 Comissões Permanentes, que devem examinar e emitir pareceres sobre matérias relacionadas aos seus temas.

Veja as comissões instaladas na Câmara Municipal para o biênio 2025/2026

Comissão de Justiça, Legislação e Redação de Leis

Presidente: Roni Gás (MDB)

Vice: André Martha (PSD)

Demais membros: Nay Barbalho (PP), Michell Durans (PSB) e Vitor Sales (União)

Suplentes: Augusto Santos (Republicanos) e João Coelho (PDT)

Comissão de Economia e Finanças

Presidente: Renan Normando (MDB)

Vice: Neia Marques (PT)

Membros: Lulu das Comunidades (PSDB), Augusto Santos (REPUBLICANOS), Pastora Salete (PSD)

Suplentes: Zeca do Barreiro (UNIÃO) e Patrícia Queiroz (PP)

Comissão de Administração Pública

Presidente: Fábio Souza (MDB)

Vice: Jorge Vaz (PRD)

Membro: Josias Higino (PSD)

Suplente: Patrícia Queiroz (PP)

Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Presidente: Neném Albuquerque (MDB)

Vice: Vitor Sales (PSD)

Membro: Josias Higino (PSD)

Suplente: Mayky Vilaça (PL)

Comissão de Defesa do Consumidor

Presidente: Moa Moraes (PV)

Vice: Vitor Sales (UNIÃO)

Membro: Fábio Souza (MDB)

Suplente: Michell Durans (PSB)

Comissão de Turismo

Presidente: Vitor Sales (UNIÃO)

Vice: André Martha (PSD)

Membro: Roni Gás (MDB)

Suplente: Marcos Xavier (REPUBLICANOS)

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Pablo Farah (MDB)

Vice: Zezinho Lima (PL)

Membro: Michell Durans (PSB)

Suplente: Aguardando

Comissão de Assistência e Bem Estar Social

Presidente: Neia Marques (PT)

Vice: Blenda Quaresma (MDB)

Membro: Agatha Barra (PL)

Suplente: Aguardando

Comissão de Direito do Idoso

Presidente: Pastora Salete (PSD)

Vice: Zeca do Barreiro (UNIÃO)

Membro: Marcos Xavier (REPUBLICANOS)

Suplente: Jorge Vaz (PRD)

Comissão de Habitação e Regularização Fundiária Urbana

Presidente: Rodrigo Moraes (PC DO B)

Vice: Mayky Vilaça (PL)

Membro: Vivi Reis (PSOL)

Suplente: Pastora Salete (PSD)

Comissão de Prevenção às Drogas

Presidente: Zezinho Lima (PL)

Vice: Marcos Xavier (REPUBLICANOS)

Membro: Pablo Farah (MDB)

Suplente: Aguardando