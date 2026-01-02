Capa Jornal Amazônia
Saiba onde Filipe Martins está preso após ordem de Moraes

Estadão Conteúdo

O ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins, preso nesta sexta-feira, 2, em Ponta Grossa (PR), está detido na Cadeia Pública Hildebrando de Souza, no município paranaense.

De acordo com a Polícia Penal do Paraná, a unidade foi inaugurada em 1986 e é destinada a presos provisórios e condenados dos sexos masculino e feminino. O nível de segurança da casa de custódia é considerado elevado pela corporação.

A cadeia pública fica no bairro Colônia Dona Luiza, em Ponta Grossa, quarta cidade mais populosa do Paraná, com 375.632 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2025.

Martins foi preso em sua residência, onde cumpria prisão domiciliar. A ordem de prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, afirmou que se trata de "mais uma prisão sem motivo" decretada pelo ministro.

Filipe Martins é o 14º condenado no âmbito da trama golpista a ser preso em alguma dependência do Estado. Dos 29 condenados pelo STF, 23 estão privados de liberdade, sendo nove em prisão domiciliar.

