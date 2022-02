Saiba o que é eleição direta

As dúvidas relacionadas aos trâmites e processos que envolvem as eleições e o voto ocorrem sempre. No Brasil, por exemplo, quando são feitas as escolhas dos representantes políticos, a votação é 'direta', mas poucas pessoas sabem o que isso realmente significa. Saiba o que é uma eleição direta:

O que é uma eleição?

O processo de “eleição” ocorre quando um grupo escolhe um ou mais integrantes para ocupar um cargo por meio de votação. Esses indivíduos irão exercer o papel de representantes do povo na gestão de um município, estado ou nação. Toda pessoa que tem direito a voto é chamada de eleitor.

Quem pode votar?

Tem direito ao voto todos os cidadãos adultos, independentemente de alfabetização, classe, renda, etnia ou sexo, salvo exceções menores. Basta possuir um título de eleitor. Geralmente, em muitos países, existem variações dos critérios para o direito ao voto: a idade mínima, que costuma ser entre 18 e 25 anos.

Quem não tem direito ao voto?

Não podem votar: pessoas com certas doenças psiquiátricas e criminosos condenados, e outros punidos por certos crimes eleitorais.

Quais são as formas de eleição?

O processo eleitoral, que dá direito ao voto a todos os cidadãos pode ser basicamente dividido em dois modelos: direto e indireto.

O que é uma eleição direta?

A eleição direta segue o modelo utilizado na democracia representativa: os candidatos a exercer cargos e mandatos políticos são eleitos diretamente pelo povo, por votação.

O que é uma eleição indireta?

É aquela em que os candidatos a exercer mandatos e cargos políticos não são eleitos diretamente pelo povo. Nela, são os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado que decidem quem será o próximo Presidente da República.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)