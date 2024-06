Saiba como consultar a situação do título de eleitor

A consulta da situação do título é essencial para garantir a participação no processo eleitoral, evitando surpresas desagradáveis no dia da votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece um serviço online que facilita esse procedimento. A seguir, veja sete passos para consultar a situação do título de eleitor através do site do TSE.

Acesse o site: www.tse.jus.br Na página inicial, clique em "Serviços ao Eleitor" Em seguida, selecione "Situação Eleitoral" Preencha os dados necessários Clique em "Consultar" Verifique a situação do título Resolva pendências (se houver)

Na página inicial do site do TSE, dentre outros serviços relacionados às eleições e ao sistema eleitoral brasileiro, verifique a situação do seu título na seção intitulada "Serviços ao Eleitor". Também é possível usar a barra de busca disponível no site para encontrar diretamente a opção desejada.

Uma vez na seção "Serviços ao Eleitor", clique na opção "Situação Eleitoral". O link leva a uma página específica onde será possível realizar a consulta.

Na página de consulta da situação eleitoral, é preciso preencher uma das três opções: número do título de eleitor, número do CPF ou o nome completo. Caso opte por preencher apenas o nome, será aberto um novo campo solicitando a data de nascimento.

Após inserir as informações requisitadas, clique no botão "Consultar". Em poucos segundos, aparecerá a situação atual do seu título de eleitor. A resposta pode incluir informações sobre eventuais pendências, regularidade do título e a necessidade de comparecimento a um cartório eleitoral. Se a situação estiver regular, aparecerão dois tópicos verdes:

Cumprimento de obrigação eleitoral: eleitora ou eleitor votou, justificou a ausência ou pagou a respectiva multa de todos os turnos da última eleição.

Eleitor/Eleitora com biometria coletada

Caso o sistema indique que há pendências, como a ausência de justificativas para faltas em eleições anteriores ou problemas cadastrais, é possível encontrar orientações no próprio site do TSE sobre como regularizar sua situação. Algumas podem ser resolvidas online, mas outras exigem comparecimento a um cartório eleitoral.

Para os eleitores que possuem dúvidas adicionais ou encontram dificuldades durante a consulta, o TSE possui um link para a Ouvidoria <https://linktr.ee/ouvidoriatse>, que também atende pelos números 0800 648 0005 e (61) 3030 8700, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Além disso, o site do TSE dispõe de uma seção de perguntas frequentes que pode esclarecer as dúvidas mais comuns dos eleitores. Acesse em: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/servicos/ouvidoria/perguntas-frequentes-faq-2023.