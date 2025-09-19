Roseana Sarney raspa a cabeça durante tratamento contra câncer

A deputada federal pelo Maranhão, Roseana Sarney, compartilhou nesta sexta-feira (18) uma foto em suas redes sociais em que aparece com a cabeça raspada. A imagem faz parte do processo de tratamento contra o câncer de mama.

“Pronta para mais uma etapa com fé em Deus que tudo dará certo. Conto com as vibrações positivas de todos vocês”, escreveu Roseana em publicação no Instagram. Nos comentários, seguidores enviaram mensagens de solidariedade. “Deus no comando! Tenho certeza que já deu certo! Você é uma mulher muito forte e já deu muitas provas disso. Sigamos nas orações!”, disse uma seguidora. Outro acrescentou: “Que Deus te abençoe, minha querida, já deu tudo certo. Muitas bênçãos e proteção divina para você”.

O diagnóstico de câncer de mama foi anunciado pela ex-governadora do Maranhão no mês passado, após exames de rotina. Na ocasião, Roseana informou que passaria por cirurgia nos dias seguintes.

Histórico de tratamentos contra o câncer

Roseana Sarney já enfrentou outras situações relacionadas à doença ao longo da vida.

Em 1998 , durante campanha de reeleição ao governo do Maranhão, foi diagnosticada com câncer e submetida a quatro cirurgias: remoção de nódulo no pulmão, retirada de tumor na mama, histerectomia (remoção do útero e ovários) e extração de nódulos intestinais. O procedimento durou cerca de oito horas.

Em 2002 , durante campanha presidencial, voltou a ser diagnosticada com câncer de mama e passou por cirurgia para retirada de nódulos em ambas as mamas.

Até 2016, já havia realizado 23 cirurgias relacionadas a tumores benignos e malignos, sendo a primeira delas aos 19 anos.