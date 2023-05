'Relação já tinha se esgotado', diz senador Randolfe Rodrigues após sair da Rede

O senador Randolfe Rodrigues, que é também líder do governo no Congresso, disse nesta sexta-feira (19) que a relação com a Rede, partido do qual anunciou desfiliação nesta quinta (18), havia "se esgotado".

Durante entrevista ao programa "Em Ponto", da GloboNews, o político afirmou que "a relação no âmbito da Rede já há algum tempo, eu já tinha trazido algumas reflexões, no âmbito da relação que nos tínhamos, de que a relação já tinha se esgotado", disse.

Segundo ele, a "relação não tinha mais razão de continuar, então ontem expus em carta aos dirigentes partidários o meu pedido de desfiliação", continuou.

Colunista do g1, Valdo Cruz diz que a saída de Randolfe da Rede ocorreu após um atrito do parlamentar com Marina Silva, sobre uma pesquisa de petróleo no Amapá. Questionado sobre a relação com a ministra do Meio Ambiente, Randolfe disse que eventuais divergências não são "adequadas ao debate" no momento.

Embate

Em uma rede social, o parlamentar havia criticado, nesta quinta-feira (18), uma decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) contra a pesquisa de petróleo na costa do Amapá.

O instituto, que é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, negou uma licença solicitada pela Petrobras para perfurar na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Estado. Randolfe disse que lutará contra a medida.

Na entrevista à GloboNews, o senador também afirmou que "não tem nenhum questionamento" sobre os técnicos do Ibama e que, na questão da pesquisa de supostas reservas de petróleo no Amapá, o que está em jogo é o "direito a termos conhecimento".

"Identificar essa região onde vai ter a pesquisa como a região da foz do Rio Amazonas é uma desinformação. Esse é o nome técnico, acho até um nome técnico inadequado dado pela Petrobras. Se trata de uma região a 560 km da chamada foz do Rio Amazonas. Se isso é foz, então eu moro em Porto Alegre. É maior que a distância entre o Rio e Belo Horizonte".

Novo partido

O líder do Congresso também disse que ainda não decidiu a qual partido deve se filiar. "Depois de uma separação, é bom ficar um tempo solteiro. Então, ainda não tenho debates sobre possíveis destinos partidários", disse.

"Prefiro, durante algum tempo, deixar passar esse processo de afastamento, de desligamento da rede. Mas daqui a pouco devo ter uma escolha partidária, que será necessariamente identificada com a minha trajetória", continuou.