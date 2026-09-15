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‘Quem tem medo da Polícia Federal?’, questiona Moraes a Mendonça durante sessão do STF

Ministros protagonizaram embate durante julgamento de pedido de investigação sobre relações de Moraes com Daniel Vorcaro

O Liberal
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André Mendonça e Alexandre de Moraes. (Foto: EVARISTO SA / AFP - arquivo)

O ministro André Mendonça afirmou durante a sessão plenária extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (15), que existe uma “Polícia Federal paralela” e disse que teria sido alvo de monitoramento por integrantes da corporação após assumir casos relacionados ao Banco Master e ao escândalo do INSS.

Mendonça é o relator do pedido que analisa a abertura de investigação sobre as relações entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Moraes diz que pedidos contra ele e Mendonça estão conectados

O ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra pela primeira vez durante a sessão e afirmou que as discussões realizadas no plenário demonstrariam uma conexão entre duas petições em análise pelo Supremo.

Segundo Moraes, os pedidos — um contra ele e outro contra André Mendonça — estariam relacionados e não poderiam ser avaliados separadamente.

“Não há como julgar hoje sem julgar terça-feira (que vem)”, afirmou Moraes.

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image AO VIVO: sessão inédita no STF decide se abre investigação contra Alexandre de Moraes
Ministros se reúnem para decidir sobre a investigação das relações de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master

Ministros protagonizam discussão durante sessão

Durante o debate, Alexandre de Moraes questionou Mendonça:

“Quem tem medo da Polícia Federal?”

Mendonça pediu um aparte, mas teve o pedido negado pelo colega.

Na sequência, Moraes afirmou que teria testemunhas que comprovariam suposta pressão de Mendonça sobre investigações relacionadas ao Banco Master.

Mendonça reagiu e afirmou que Moraes estaria mentindo. Os dois ministros protagonizaram uma discussão em tom ríspido durante a sessão do STF.

A sessão extraordinária do Supremo analisa o pedido apresentado por André Mendonça para abertura de investigação sobre as relações entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O caso veio à tona após o jornal O Estado de S. Paulo revelar, em 1º de setembro, mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro, episódio que gerou uma crise interna na Corte.

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