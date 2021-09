Queiroga é diagnosticado com covid e delegação do Brasil na ONU 'fecha'

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com covid-19. A informação, revelada pela CNN Brasil, foi confirmada ao Estadão com a delegação brasileira em Nova York e integrantes do Ministério da Saúde. Por causa do teste positivo do ministro, a diplomacia brasileira decidiu suspender a presença de diplomatas nas reuniões previstas para ocorrer nesta quarta-feira, 22, na Assembleia Geral da Nações Unidas. É o segundo caso de um infectado por coronavírus na comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos.

Queiroga esteve com o presidente no plenário da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, 21, o que deve despertar reação internacional para rastrear os contatos do ministro e identificar possíveis focos de transmissão. Em uma foto postada em suas redes sociais, o ministro aparece no meio do local onde mais cedo discursaram os principais líderes mundiais.

Além do evento desta terça-feira, Queiroga também encontrou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em reunião bilateral na segunda-feira. Um dia antes, portanto, do diagnóstico de covid. Na terça, Johnson se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca. O britânico e o americano estavam usando máscaras.

O ministro da Saúde não embarcou de volta a Brasília com Bolsonaro por isso. Ele ficou em Nova York, onde deverá cumprir uma quarentena de 14 dias.