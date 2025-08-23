Qual o real estado de saúde de Bolsonaro? Atestado médico detalha problemas; veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou atestado médico ao ministro Alexandre de Moraes detalhando problemas de saúde persistentes, incluindo esofagite e gastrite. Os exames foram realizados no último sábado (16/08) com autorização judicial que permitiu sua saída temporária da prisão domiciliar. Simultaneamente, a Polícia Federal identificou que o político teria compartilhado conteúdos via WhatsApp, violando restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal.

O documento médico apresentado à Justiça revelou imagem residual de duas infecções pulmonares recentes e confirmou a presença de inflamações no corpo do ex-presidente, conforme informações divulgadas pelo portal Metrópoles. A endoscopia mostrou "persistência da esofagite e da gastrite, agora menos intensas, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo...".

Os médicos também recomendaram a Bolsonaro cuidados relacionados à hipertensão arterial, doença aterosclerótica das artérias carótidas e coronárias, dislipidemia, refluxo, esofagite e medidas preventivas contra broncoaspiração. A condição de saúde do ex-presidente preocupou os profissionais responsáveis pelo seu atendimento, justificando a autorização para os exames fora de sua residência.

Enquanto enfrenta problemas de saúde, Bolsonaro também lida com as consequências jurídicas de suas ações. Segundo a PF, o aparelho apreendido contém grande quantidade de arquivos encaminhados pelo ex-presidente no dia do ato realizado em São Paulo, em 3 de agosto, indicando tentativa de utilizar redes sociais de terceiros para burlar a ordem judicial.

Na decisão que determinou a prisão domiciliar, Moraes afirmou que Bolsonaro usou as redes sociais de aliados, incluindo as dos três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro". Uma dessas postagens ocorreu no último domingo, 04/08, na conta do filho e senador, Flávio Bolsonaro, para repercutir atos a favor de Bolsonaro em cidades do país.