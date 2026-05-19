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Política

PT Pará apresenta candidaturas para Executiva Nacional do partido

Diretório estadual definiu 42 candidaturas a deputado estadual e 18 a federal

Valéria Nascimento
fonte

PT estabelce candidaturas e destaque que seguriá dialogando com as lideranças políticas para formar uma frente ampla de candidatos no Pará (Foto: Divulgação)

O Partido dos Trabalhadores definiu 42 candidaturas a deputado estadual e 18 a federal, em reunião do Diretório Estadual, nesta terça-feira (19), em Belém. A resolução segue com as listas para aprovação da Executiva Nacional da legenda, conforme o processo interno de definição de candidaturas para as Eleições 2026. Pelas normas do PT, a direção nacional deve aprovar as chapas enviadas pelos estados até o dia 20 de junho. 

A resolução também aprovou a participação da chapa majoritária no Pará, indicando o nome do deputado estadual Dirceu Ten Caten para vice-governador pela Federação Brasil de Esperança, em  aliança liderada pelo MDB nas eleições 2026.

Presidente do PT no Pará, o senador Beto Faro afirmou que até às convenções partidárias, que vão acontecer no mês de agosto, "o PT vai continuar conversando com as lideranças políticas filiadas ao PT, PV e PCdoB para lançamento de candidatos para completar a chapa”.

A partir de agora, disse Faro, serão organizados os pré-lançamentos das candidaturas. “Vamos começar com o pré-lançamento do Iuri Faro no sábado em Acará, e faremos os pré-lançamentos de todas as candidaturas. Também, seguiremos conversando com o Helder (Barbalho), a nossa principal parceria, com o MDB, e vamos dialogar com os outros partidos para montar uma frente ampla de apoio ao presidente Lula no Pará", disse o senador petista.

Faro destacou a importância da parceria com o MDB para a construção da Federação Brasil da Esperança nas Eleições 2026 no Pará, e citou outras alianças. “Vamos dialogar com o centro, dialogar com gente, que nem está, muitas vezes, em partido político, mas que são pessoas conhecidas e reconhecidas na sociedade paraense. Fazer um leque de alianças com os partidos e com a sociedade para dar uma grande vitória ao presidente Lula no estado, eleger a governadora Hana e o ex-governador Helder e o Chicão, senadores pelo Pará”.

Veja as candidaturas indicadas para apreciação da Comissão Executiva Nacional do PT:

Deputados Federais

AIRTON LUIZ FALEIRO
ALFREDO CARDOSO COSTA
ALESSANDRA KORAP SILVA
CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA
DILVANDA FURTADO FARO
DIONIZIO TRAVASSOS DOS SANTOS
ERIKA PATRICIA MOREIRA DA COSTA
ISRAEL PEREIRA BARROS
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
JOSÉ FERNANDO SOARES SANTIAGO
LUANNA DA COSTA SANTOS
MARCIO ADAMOS LIMA SILVA
MARCELO BARBOSA DE CASTRO
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA
PAULO CESAR SARMENTO GAYA
VANDA LÚCIA DOS SANTOS SOARES
YURI ROBERTO FURTADO FARO

Deputados Estaduais

ANTÔNIO GOMES DE LIMA
ANTÔNIA ROSA FERREIRA QUINTINO
BRUNO RODRIGUES SANCHES
CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO
CASEMIRO JUNIOR MARINHO AGUIAR
DANIELLE CRUZ ROCHA
EDSON MATOS DOS SANTOS JUNIOR
ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
ELEILTON GOMES LOPES
FRANCISCO MAUES CARVALHO FILHO
ILDA MARTINS MALRIEY
JAQUES DA SILVA NEVES
JOSÉ FERNANDES BARRA
JOSÉ GERALDO TORRES DA SILVA
LUIZ DA COSTA LEÃO
MANOEL DA PAIXÃO CORRÊA FILHO
MARCOS BRAZÃO SOARES BARROSO
MARCOS FELYPPE OLIVEIRA COSTA
MARIA DO CARMO MARTINS LIMA
MÁRCIA CRISTINA MOREIRA
MÁRCIO ANDRÉ MOREIRA MOREIRA
NADSON FRANCISCO GUIMARÃES MONTEIRO
NOEMI DE OLIVEIRA GONÇALVES
NORMANDO MENEZES DE SOUZA
PABLO CARVALHO NERI
RAIMUNDO MARQUES DE AZEVEDO
RICARDO DA SILVA OLIVEIRA
REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONÇALVES
RILDO DE OLIVEIRA PESSOA
ROSELI SANTOS DA SILVA
SILVIA REIS DA SILVA
TELMA SARAIVA DOS SANTOS
VINICIO DA SILVA NASCIMENTO
WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO
WLADIMIR PINTO VIANA.

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