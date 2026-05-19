PT Pará apresenta candidaturas para Executiva Nacional do partido

O Partido dos Trabalhadores definiu 42 candidaturas a deputado estadual e 18 a federal, em reunião do Diretório Estadual, nesta terça-feira (19), em Belém. A resolução segue com as listas para aprovação da Executiva Nacional da legenda, conforme o processo interno de definição de candidaturas para as Eleições 2026. Pelas normas do PT, a direção nacional deve aprovar as chapas enviadas pelos estados até o dia 20 de junho.

A resolução também aprovou a participação da chapa majoritária no Pará, indicando o nome do deputado estadual Dirceu Ten Caten para vice-governador pela Federação Brasil de Esperança, em aliança liderada pelo MDB nas eleições 2026.

Presidente do PT no Pará, o senador Beto Faro afirmou que até às convenções partidárias, que vão acontecer no mês de agosto, "o PT vai continuar conversando com as lideranças políticas filiadas ao PT, PV e PCdoB para lançamento de candidatos para completar a chapa”.

A partir de agora, disse Faro, serão organizados os pré-lançamentos das candidaturas. “Vamos começar com o pré-lançamento do Iuri Faro no sábado em Acará, e faremos os pré-lançamentos de todas as candidaturas. Também, seguiremos conversando com o Helder (Barbalho), a nossa principal parceria, com o MDB, e vamos dialogar com os outros partidos para montar uma frente ampla de apoio ao presidente Lula no Pará", disse o senador petista.

Faro destacou a importância da parceria com o MDB para a construção da Federação Brasil da Esperança nas Eleições 2026 no Pará, e citou outras alianças. “Vamos dialogar com o centro, dialogar com gente, que nem está, muitas vezes, em partido político, mas que são pessoas conhecidas e reconhecidas na sociedade paraense. Fazer um leque de alianças com os partidos e com a sociedade para dar uma grande vitória ao presidente Lula no estado, eleger a governadora Hana e o ex-governador Helder e o Chicão, senadores pelo Pará”.

Veja as candidaturas indicadas para apreciação da Comissão Executiva Nacional do PT:

Deputados Federais

AIRTON LUIZ FALEIRO

ALFREDO CARDOSO COSTA

ALESSANDRA KORAP SILVA

CHARLES JOHNSON DA SILVA ALCANTARA

DILVANDA FURTADO FARO

DIONIZIO TRAVASSOS DOS SANTOS

ERIKA PATRICIA MOREIRA DA COSTA

ISRAEL PEREIRA BARROS

JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

JOSÉ FERNANDO SOARES SANTIAGO

LUANNA DA COSTA SANTOS

MARCIO ADAMOS LIMA SILVA

MARCELO BARBOSA DE CASTRO

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

PAULO CESAR SARMENTO GAYA

VANDA LÚCIA DOS SANTOS SOARES

YURI ROBERTO FURTADO FARO

Deputados Estaduais

ANTÔNIO GOMES DE LIMA

ANTÔNIA ROSA FERREIRA QUINTINO

BRUNO RODRIGUES SANCHES

CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO

CASEMIRO JUNIOR MARINHO AGUIAR

DANIELLE CRUZ ROCHA

EDSON MATOS DOS SANTOS JUNIOR

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO

ELEILTON GOMES LOPES

FRANCISCO MAUES CARVALHO FILHO

ILDA MARTINS MALRIEY

JAQUES DA SILVA NEVES

JOSÉ FERNANDES BARRA

JOSÉ GERALDO TORRES DA SILVA

LUIZ DA COSTA LEÃO

MANOEL DA PAIXÃO CORRÊA FILHO

MARCOS BRAZÃO SOARES BARROSO

MARCOS FELYPPE OLIVEIRA COSTA

MARIA DO CARMO MARTINS LIMA

MÁRCIA CRISTINA MOREIRA

MÁRCIO ANDRÉ MOREIRA MOREIRA

NADSON FRANCISCO GUIMARÃES MONTEIRO

NOEMI DE OLIVEIRA GONÇALVES

NORMANDO MENEZES DE SOUZA

PABLO CARVALHO NERI

RAIMUNDO MARQUES DE AZEVEDO

RICARDO DA SILVA OLIVEIRA

REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONÇALVES

RILDO DE OLIVEIRA PESSOA

ROSELI SANTOS DA SILVA

SILVIA REIS DA SILVA

TELMA SARAIVA DOS SANTOS

VINICIO DA SILVA NASCIMENTO

WALDEMIRO EDUARDO DE ASSIS SANOVA NASCIMENTO

WLADIMIR PINTO VIANA.