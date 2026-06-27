PT e PL concentram 86% das denúncias apresentadas ao TSE em 2026, aponta levantamento

O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Liberal (PL) lideram o número de denúncias protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2026. As ações envolvem, principalmente, acusações sobre propaganda eleitoral antecipada, pesquisas eleitorais, impulsionamento irregular de conteúdo e uso de inteligência artificial.

Segundo levantamento publicado pelo Metrópoles, até esta sexta-feira (26), a Corte Eleitoral havia registrado ao menos 141 representações neste ano. Desse total, 121 foram apresentadas pelas duas legendas — 61 pelo PL Nacional e 60 pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV —, o equivalente a cerca de 86% de todas as denúncias.

Partidos concentram ações contra adversários

De acordo com os dados, a maior parte das representações envolve acusações entre os dois principais grupos políticos que disputam a Presidência da República. Entre as ações apresentadas pelo PL, oito têm como alvo direto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As demais atingem parlamentares, militantes e pessoas ligadas ao governo federal.

Em um dos casos, o partido questionou uma publicação dos deputados federais Lindbergh Farias e Rogério Correia, ambos do PT, que associava o senador Flávio Bolsonaro ao crime organizado.

O caso foi analisado pelo ministro André Mendonça, que determinou a retirada do conteúdo das redes sociais. Na decisão, o magistrado entendeu que, embora críticas políticas sejam protegidas pela liberdade de expressão, atribuir envolvimento com o crime organizado sem provas, em contexto eleitoral, pode configurar propaganda eleitoral negativa antecipada.

PT também contesta publicações de Flávio Bolsonaro

Das 60 ações apresentadas pela Federação Brasil da Esperança, 18 citam diretamente o senador Flávio Bolsonaro. Uma das representações questiona um vídeo em que o parlamentar chama Lula de "o maior mentiroso que este Brasil já viu" e afirma que o presidente teria viajado aos Estados Unidos para "fazer lobby para bandido".

Na ação, a federação alegou que as declarações eram falsas e tinham potencial para induzir o eleitorado ao erro. O processo foi analisado pelo ministro Nunes Marques, que negou o pedido de remoção do conteúdo. Segundo o magistrado, apesar do tom crítico, as declarações estão protegidas pela liberdade de expressão no debate político.

Uso de inteligência artificial já aparece entre as denúncias

O levantamento do Metrópoles também aponta um aumento das representações relacionadas ao uso de inteligência artificial (IA) na produção de conteúdos considerados falsos ou manipulados.

Até o momento, ao menos nove ações protocoladas no TSE tratam desse tipo de alegação. Cinco delas foram apresentadas pela Federação Brasil da Esperança.

Em um dos casos, a federação acusa o senador Marcos do Val de divulgar uma imagem supostamente manipulada por inteligência artificial que relacionava o presidente Lula ao caso do Banco Master. O processo foi analisado pelo ministro André Mendonça, que determinou a remoção da publicação das redes sociais.