Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'É uma questão familiar', diz Tarcísio sobre conflito entre Michelle e Flávio Bolsonaro

O conflito começou em dezembro, quando Michelle criticou o apoio do PL cearense a Ciro Gomes

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou nesta sexta-feira, 26, o atrito público entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, ao classificá-lo como uma "questão familiar" e afirmar que os dois devem chegar a um entendimento.

"Acho que essa questão da Michelle com ele é uma questão familiar e tenho certeza de que, em breve, eles chegarão a um entendimento e poderão seguir juntos", disse Tarcísio em coletiva de imprensa após inaugurar a chamada Praça da Cidadania no município de Diadema, na Região Metropolitana.

Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, 24, Michelle afirmou ter sido "maltratada, humilhada e desrespeitada" por Flávio durante uma conversa telefônica. Segundo a presidente nacional do PL Mulher, o senador disse que ela "havia chegado ontem" e "não entendia nada de política", em uma tentativa de afastá-la das decisões partidárias.

O conflito começou em dezembro, quando Michelle criticou o apoio do PL cearense a Ciro Gomes (PSDB) e defendeu sua aliada Priscila Costa ao Senado. O grupo de Flávio, porém, preferiu apoiar Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes.

Em resposta, Flávio afirmou que "nunca" desrespeitou, maltratou ou humilhou uma mulher. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", disse o senador, ao reforçar que a prioridade do grupo é derrotar o PT nas eleições. Depois, Michelle negou que há uma "briga" entre os dois.

Na avaliação de Tarcísio, o grupo político precisa permanecer unido diante de uma disputa que classificou como difícil. Segundo o governador, o embate eleitoral deverá envolver "projetos e visões de futuro", e a coesão do campo bolsonarista será decisiva para enfrentá-lo.

Apoio do Republicanos a Flávio

Tarcísio disse ainda que há uma tendência de o Republicanos apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, mas ponderou que a aliança dependerá da construção de palanques regionais. Segundo ele, o partido dispõe de nomes competitivos para governos estaduais e espera que o PL faça concessões em alguns Estados para viabilizar uma parceria mais ampla.

Na esfera estadual, o governador afirmou que busca reunir PSDB, Cidadania e a federação formada pelas siglas em seu palanque. Na avaliação de Tarcísio, o apoio agregaria valor à campanha e ajudaria a formar uma base sólida e um "grande bloco" eleitoral no Estado. Até o momento, dez partidos apoiam sua reeleição: Republicanos, PL, MDB, PP, PSD, União Brasil, Podemos, Novo, Solidariedade e PRD.

Tarcísio evitou comentar a escolha do ex-governador paulista e ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB) como vice na chapa de seu adversário, Fernando Haddad (PT). Sobre a disputa ao Senado, afirmou apenas que a estratégia não mudou: o grupo mantém apoio às pré-candidaturas do deputado federal Guilherme Derrite (PP) e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL).

"A gente tem fugido das provocações, tem fugido. A gente está sendo muito agredido, muito atacado, e a gente não está respondendo, porque a gente está focado no trabalho", disse Tarcísio. A declaração ocorre em meio a trocas de críticas entre o governador e Haddad. Em 1º de junho, por exemplo, Tarcísio disse que o petista era o "melhor ministro da Fazenda do Paraguai".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/MICHELLE/VÍDEO/FLÁVIO BOLSONARO

Tarcísio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

sigilo

AGU protocola defesa do Brasil em segundo pedido de extradição de Carla Zambelli

O documento protocolado tem informações fornecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

26.06.26 20h27

política

'É uma questão familiar', diz Tarcísio sobre conflito entre Michelle e Flávio Bolsonaro

O conflito começou em dezembro, quando Michelle criticou o apoio do PL cearense a Ciro Gomes

26.06.26 20h03

Michelle x Flávio Bolsonaro: veja todos os capítulos do último embate entre os dois

26.06.26 18h28

Fachin suspende julgamento de recursos contra decisão sobre Lei do Marco Temporal

26.06.26 17h06

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DEMISSÃO NA PREFEITURA

Superintendente da Secretaria de Cultura de Belém é exonerado após denúncias de irregularidades

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

19.06.26 13h21

Exoneração

Ruy Cabral deixa comando da Secretaria de Obras Públicas do Pará após sete anos

Cabral ocupava o cargo de secretário desde 2019

23.06.26 10h17

decisão

STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25)

25.06.26 18h12

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda