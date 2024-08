PSOL lança campanha de reeleição de Edmilson Rodrigues à prefeitura de Belém, em São Brás

Nesta sexta-feira (16.8), a coligação “Nossa Família É o Povo”, formada pelo PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT, lança a campanha eleitoral à reeleição de Edmilson Rodrigues à prefeitura de Belém. O lançamento será na Praça do Operário, em São Brás, a partir das 17h. O candidato a vice da chapa é o professor Edilson Moura (PT), atual vice-prefeito da cidade.

"Toda a população está convidada a participar”, destaca a coligação que apoia Edmilson. Ele está com 67 anos, e tem formação como professor, arquiteto e urbanista, além de ser doutor em Geografia pela USP. O atual prefeito da capital paraense ingressou na política como líder sindical, foi deputado estadual por três vezes, deputado federal duas vezes e concorre ao quarto mandato como prefeito de Belém.

O lançamento da candidatura de Edmilson Rodrigues terá a participação de lideranças partidárias, candidatos proporcionais da coligação, militantes e apoiadores. Durante o evento, haverá a distribuição de materiais de divulgação da campanha.

A presidenta estadual do PSOL, Araceli Lemos, destaca que São Brás foi escolhida “para dar a largada da campanha” por ser um espaço referencial das campanhas realizadas por Edmilson e pela esquerda paraense ao longo do tempo.

“São Brás é uma referência para nós, um ponto de passagem de quem vem de todos os bairros da cidade. Amanhã (sexta-feira) será um dia muito importante para nós. Faremos o primeiro ato de campanha que vai reconduzir o Edmilson à vitória. Esperamos reunir um grande público e entusiasmar a todos em um ato democrático de muita alegria”, declarou.

Edmilson foi gestor municipal em Belém, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004, quando era filiado ao PT. No currículo, ele destaca o prêmio “Prefeito Amigo da Criança”, recebido por quatro vezes consecutivas.

A campanha eleitoral atual de Edmilson reitera que ele tem o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E, por causa da boa relação, a prefeitura de Belém tem conseguido os recursos necessários para investir em obras e serviços, preparando a cidade para a COP 30, como o Centro de Inovação e Bioeconomia, e a requalificação do Mercado de São Brás.

Na lista de obras constam, também, a reforma completa do Ver-o-Peso, a macrodrenagem da Bacia do Mata Fome, o Parque Urbano São Joaquim e a frota própria de ônibus equipados com ar condicionado e wi-fi, incluindo 30 ônibus elétricos.