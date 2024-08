Pesquisa aponta Edmilson em empate técnico na 1ª posição

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), candidato à reeleição pela coligação “Nossa Família é o Povo” (PSOL, Rede, PT, P, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), aparece em empate técnico com o concorrente Igor Normando (MDB), no topo da nova pesquisa do Instituto Datailha, divulgada neste domingo, 11. Na pesquisa espontânea, Edmilson aparece com 14,7% e Igor com 14,9% de Normando. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral do Pará (TRE) sob o nº PA-01947/2024.

Ainda, a pesquisa espontânea mostra o delegado Éder Mauro aparece em 3º lugar com 9%; seguido de Thiago Araújo com 6,4%, Jefferson Lima com 4,1%, Eguchi com 2,1%, Capitão Nassar com 0,3% e Zeca Pirão com 0,1%. Os brancos e nulos somam 1,3%, enquanto 46,9% dos eleitores não responderam ou não souberam responder.

Já no cenário estimulado, o instituto aponta mudança no posicionamento dos três primeiros colocados em comparação à pesquisa anterior (PA - 01112/2024), divulgada em julho. Igor tinha 18,3% e aparece com 21,5%; Edmilson subiu de 16,5% para 20,1% e assume o 2⁠º lugar; e Éder Mauro que liderava com 21,0% caiu para 18,3%. Quanto aos demais, Thiago aparece na nova pesquisa com 11,3%, Jefferson com 6,7%, Eguchi com 3,9%, Marcos Sousa com 1,3%, Ítalo Abati com 1,2% e Nassar com 1,2%. Já 7,4% dos eleitores declararam que não votariam em nenhum dos candidatos, enquanto 7,1% não responderam à pesquisa ou não souberam responder.

O Datailha também avaliou a rejeição desses nomes. Éder Mauro aparece em 1º lugar com 28,7%, Edmilson com 25,5%, Eguchi com 8,8%, Thiago com 5,3%, Igor com 5,1%, Jefferson com 4,6%, Zeca com 4,5%, Nassar com 3,5%, Marcos com 1,5% e Ítalo com 0,9%. Outros 4,8% dos eleitores ouvidos disseram que não votariam em nenhum desses candidatos; já 4,4% disseram que votariam em qualquer um deles, enquanto 2,6% não souberam responder.

O Instituto Datailha ouviu 1.200 eleitores, entre os dias 08 e 10 de agosto de 2024, em Belém. A margem de erro é de 2,8% e o intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada e realizada pelo próprio instituto, que tem feito pesquisas nas capitais de Belém e São Luís (MA), onde atua, com o objetivo de se posicionar no mercado e buscar novas contratações.