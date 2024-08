Lula faz foto oficial para campanha de reeleição de Edmilson Rodrigues em Belém

Neste final de semana, foi divulgada a foto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com Edmilson Rodrigues (PSOL) para a campanha de reeleição do prefeito de Belém. Edmilson concorre pela coligação “Nossa Família É o Povo” (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT).

O autor da foto é o fotógrafo oficial do presidente, Ricardo Stuckert, e a imagem foi feita no último final de semana. Lula é o presidente de honra do Partido dos Trabalhadores (PT), e a legenda apoia a candidatura de Edmilson e Edilson Moura, o atual vice-prefeito de Belém.

O apoio do PT a Edmilson foi confirmado pela executiva nacional. De acordo com o PSOL, a relação de amizade entre Lula e Edmilson é antiga. Os dois sempre estiveram juntos na militância política, desde a fundação do PT, em 1980, legenda na qual Edmilson foi filiado e militou até 2005, quando migrou para o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Edmilson Rodrigues considera que, no segundo mandato dele como prefeito de Belém, de 2001 a 2004, o apoio do então presidente da República, Luiz Inácio, foi fundamental. Lula assumiu a presidência em 2003, e a aliança entre os dois trouxe obras importantes para a capital paraense, como a penúltima reforma completa do Ver-o-Peso, cujas características são mantidas até então no Complexo do Ver-o-Peso.